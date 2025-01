Supercoppa Italia, Inzaghi: "Siamo stati bravissimi. Non c'è stata partita"

Riyad (Arabia Saudita), 2 gennaio 2024 – L’Inter è la prima squadra a staccare il pass per la finale di Supercoppa Italiana 2025, in corso di svolgimento in Arabia Saudita. La squadra di Simone Inzaghi, si infatti imposta nella sfida tutta a tinte nerazzurre battendo 2-0 un’Atalanta apparsi a tratti irriconoscibile. L’atteggiamento dei bergamaschi è apparso troppo remissivo e, dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, l’Inter ha alzato i giri del motore e ha messo la freccia del sorpasso grazie alla doppietta di Denzel Dumfries che ha mandato al tappeto i sogni di gloria degli uomini di Gasperini, i quali soltanto nel finale hanno avuto un ruggito d’orgoglio e hanno cercato senza particolare successo di riaprire i giochi (gol annullato ad Ederson per fuorigioco millimentrico). Non poteva quindi che dispensare soddisfazione e ottimismo il tecnico interista Simone Inzaghi, a fine gara ai microfoni di Mediaset: “Siamo stati bravissimi. Non c’è stata partita contro un avversario di assoluto valore che ha trovato un’Inter capace di approcciare i due tempi da grande squadra. Volevamo questa finale, l’abbiamo ottenuta. Abbiamo fatto un primo passo ma manca ancora quello più importante. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno giocato una partita di grande concentrazione e tecnica. In altre partite vinte non avevamo creato tutte queste occasioni di valore. Nel secondo tempo avremmo dovuto chiuderla con il 3-0 ma abbiamo rischiato di farla riaprire con il 2-1, ma ho poco da dire ai ragazzi”. Tra le note più liete della serata interista c’è ovviamente la doppietta di Dumfries: “Fa parte del nostro modo di giocare che permette ai difensori di crearsi queste occasioni. La novità per lui è forse la doppietta. Con noi e l’Olanda, però, ha sempre fatto lui”. A secco, invece, Lautaro Martinez: “In un paio di occasioni ha trovato un Carnesecchi capace di fare grandi parate. Noi dipendiamo molto dai nostri attaccanti. Non solo da Lautaro. Devono lavorare tantissimo perché per noi sono molto importanti al di là dei gol, che sono importantissimi ma ancora di più lo è la vittoria”. Pur nella sconfitta e con una prestazione non brillante, il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha cercato di trovare aspetti positivi visto anche l’ampio turnover e non ha risparmiato una stoccata su alcuni episodi (primo gol in testa): “Turnover? Abbiamo fatto una striscia di tante partite ravvicinate e questo era il momento giusto per verificare alcuni giocatori che ci hanno dato un buon contributo ma fino ad ora hanno giocato di meno. Ho avuto buone risposte. Soprattutto nel primo tempo abbiamo perso palle pesanti in disimpegno e siamo riusciti a creare poco, ma nella ripresa abbiamo creato parecchie situazioni da gol. Ci sono stati episodi non fortunati. Il primo gol non esiste. De Vrij è davanti al portiere e c’è un fallo netto sul portiere che non riesce a saltare. Abbiamo comunque creato e subito. Chiaro è che, poi, quando vai sotto nel punteggio diventa più difficile. Per noi è stata un’ottima esperienza. È stata una partita tirata. Non l’ho snobbata. Abbiamo cercato di vincerla contro un’avversaria molto forte, ribadisco molto forte. Per provare a vincere queste gare bisogna cercare di sbagliare di meno”