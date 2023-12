Supercoppa italiana in Arabia, il calendario: la finale lunedì 22 gennaio

Roma, 29 dicembre 2023 – La L ega Serie A ha ufficializzato date e format della nuova Supercoppa Italiana, per la prima volta a quattro squadre, che si giocherà in Arabia Saudita: sarà il moderno impianto dell’Al-Awwal Park Stadium di Riad a ospitare sia le semifinali che la finale.

Ad aprire le danze Napoli e Fiorentina il 18 gennaio alle 20 italiane, ovvero la vincitrice dello scudetto e la finalista della Coppa Italia; il giorno dopo, sempre alle 20 italiane, si affronteranno invece Inter e Lazio, la vincitrice della Coppa Italia e la seconda classificata nella serie A 2022-23.

La finalissima si giocherà invece il 22 gennaio, con calcio d'inizio alle 20 italiane. Tutte le gare saranno trasmesse su Canale 5.

La Supercoppa è ad oggi l'unica manifestazione ufficiale italiana che Fifa e Uefa autorizzano al di fuori dei confini nazionali, utilizzata come vetrina per promuovere internazionalmente il proprio campionato come avviene per le grandi leghe americane, Nfl e Nba in primis.

Una tradizione cominciata trent'anni fa, quando Milan e Torino si sfidarono a Washington nell'agosto del 1993, esempio poi seguito da altre Leghe europee come quella spagnola, francese, portoghese e turca. Da allora il Trofeo è sbarcato in Cina, negli Stati Uniti, in Libia, in Qatar e nell'ultima sede dell'Arabia Saudita.

La finale verrà giocata fuori dall'Italia per la 13esima volta e per la quarta il Paese ospitante sarà l'Arabia Saudita. La prima sfida in questo Stato venne vinta dalla Juventus contro il Milan nel gennaio 2019, a Jeddah, mentre le successive sfide sul territorio si sono disputate a Riad, in stadi differenti.