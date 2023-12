Serie A oggi: inizia il Napoli, in serata c’è l’Inter. Guida alle partite

Milano, 29 dicembre 2023 – Scatta oggi il 18esimo turno della Serie A, l’ultimo del 2023. Quattro le partite in programma: alle 18.30 spazio a Napoli-Monza (Dazn) e Fiorentina-Torino (Dazn), alle 20.45 Lazio-Frosinone (Dazn e Sky) e Genoa-Inter (Dazn). La capolista a Marassi prova ad allungare a +7 sulla Juventus, impegnata sabato sera nel big match contro la Roma dell’ex Dybala.

I campioni d’Italia invece non possono più fallire: serve un successo contro la squadra di Palladino per non perdere ulteriore terreno dalla zona Champions. Interessante anche la sfida al Franchi di Firenze: i padroni di casa danno l’assalto al quarto posto – attualmente occupato dal Bologna – ma devono fare attenzione a un Torino sempre pericoloso e in serie positiva da 4 giornate. In serata la Lazio di Sarri cerca punti per risalire la classifica nel confronto con il Frosinone.

Sabato in campo Atalanta-Lecce (alle 12.30), Udinese-Bologna (alle 15), Cagliari-Empoli (alle 15), Verona-Salernitana (alle 18), Milan-Sassuolo (alle 18) e Juventus-Roma (alle 20.45).

Napoli-Monza alle 18.30

Fiorentina-Torino alle 18.30

Genoa-Inter alle 20.45

Lazio-Frosinone alle 20.45