Serie A, 18esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Dopo Natale e prima di Capodanno, torna la Serie A con il suo 18esimo turno, che si apre con quattro gare di venerdì. Si comincia con Napoli-Monza e Fiorentina-Torino, mentre l'Inter va a Genova e la Lazio ospita il Frosinone. Il piatto forte di questa giornata è in programma sabato sera all'Allianz Stadium, dove il 2023 si chiude con il big match fra Juventus e Roma. Particolarmente interessanti e delicate in chiave salvezza le sfide Cagliari-Empoli ed Hellas Verona-Salernitana. Per quanto concerne invece la corsa alla Champions League, il Milan è atteso dalla gara interna con il Sassuolo, il Bologna dalla trasferta a Udine e l'Atalanta affronta il Lecce.

Il programma delle gare e dove vederle

Napoli-Monza: venerdì 29 dicembre, ore 18:30; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky); diretta streaming su Dazn;

Fiorentina-Torino: venerdì 29 dicembre, ore 18:30; diretta tv e streaming su Dazn;

Genoa-Inter: venerdì 29 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky); diretta streaming su Dazn;

Lazio-Frosinone: venerdì 29 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251); diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Atalanta-Lecce: sabato 30 dicembre, ore 12:30; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky); diretta streaming su Dazn;

Udinese-Bologna: sabato 30 dicembre, ore 15; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky); diretta streaming su Dazn;

Cagliari-Empoli: sabato 30 dicembre, ore 15; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251); diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Hellas Verona-Salernitana: sabato 30 dicembre, ore 18; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky); diretta streaming su Dazn;

Milan-Sassuolo: sabato 30 dicembre, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251), Sky Sport 4K (213); diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Juventus-Roma: sabato 30 dicembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn e Zona Dazn (canale 214 Sky); diretta streaming su Dazn;

Le probabili formazioni

Napoli-Monza

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Cajuste, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D'Ambrosio; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Dany Mota; Colombo. Fiorentina-Torino

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. Genoa-Inter

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. Lazio-Frosinone

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. Frosinone (3-5-2): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Kvernadze, Brescianini, Barrenechea, Gelli, Garritano; Soulé, Kaio Jorge. Atalanta-Lecce

Atalanta (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman. Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Sansone. Udinese-Bologna

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Ferreira; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Cagliari-Empoli

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Jankto; Viola; Luvumbo, Lapadula.

Empoli (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi, Cancellieri, Cambiaghi. Hellas Verona-Salernitana

Verona (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Magnani, Terracciano; Folorunsho, Hongla, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic.

Salernitana (4-3-3): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Legowski; Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna. Milan-Sassuolo

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Volpato, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Juventus-Roma

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi, Rabiot, Kostic; Yildiz, Milik.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Belotti, Lukaku.

Le designazioni arbitrali

Napoli-Monza: Di Bello, Zingarelli-Barone, IV: Rutella, VAR: Valeri, AVAR: Longo S; Fiorentina-Torino: La Penna, Peretti-Tolfo, IV: Prontera, VAR: Nasca, AVAR: Marini;

Genoa-Inter: Doveri, Bercigli-Perrotti, IV: Piccinini, VAR: Irrati, AVAR: Miele;

Lazio-Frosinone: Feliciani, Lo Cicero-Trinchieri, IV: Fabbri, VAR: Serra, AVAR: Di Paolo; Atalanta-Lecce: Manganiello, Cecconi-Valeriani, IV: Perenzoni, VAR: Abbattista, AVAR: Chiffi; Udinese-Bologna: Orsato, Baccini-Politi, IV: Camplone, VAR: Di Paolo, AVAR: Maggioni; Cagliari-Empoli: Maresca, Carbone-Giallatini, IV: Fourneau, VAR: Paterna, AVAR: Gariglio; Hellas Verona-Salernitana: Mariani, Colarossi-Di Monte, IV: Santoro, VAR: Marini, AVAR: Pagnotta; Milan-Sassuolo: Marinelli, Rossi M.-Ricci, IV: Zufferli, VAR: Meraviglia, AVAR: Valeri; Juventus-Roma: Sozza, Bindoni-Tegoni, IV: Marchetti, VAR: Mazzoleni, AVAR: Di Vuolo

La classifica

Inter 44; Juventus 40; Milan 33; Bologna 31; Fiorentina 30; Roma 28; Napoli 27; Atalanta 26; Lazio, Torino 24; Monza 21; Lecce 20; Genoa, Frosinone 19; Sassuolo 16; Verona, Udinese 14; Cagliari 13; Empoli 12; Salernitana 9

FRANCESCO BOCCHINI