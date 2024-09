Szczesny si ritira dal calcio e tornano gli Oasis: cos'hanno in comune

L'addio di Szczesny ha colto un po' tutti di sorpresa: il portiere polacco, infatti, nella scorsa stagione è stato uno dei migliori della Juventus e, come riferito da lui stesso nel messaggio sui social in cui ha annunciato il ritiro, il suo fisico si sentirebbe ancora pronto per le sfide del calcio professionistico. Tuttavia, l'ex numero 1 della Juventus ha affermato di non sentire più la stessa passione quando calca il campo da calcio, perciò ha deciso di abbandonare il mondo del pallone (o per lo meno quello giocato) per concentrarsi di più sulla sua famiglia. Tek, quindi, tornerà nella sua Varsavia e rimarrà più tempo con sua moglie Marina e i suoi figli Liam e Noelia, e la clamorosa decisione è arrivata proprio nel giorno in cui Liam e Noel Gallagher hanno annunciato la reunion della storica band degli Oasis, che nel 2009 si sciolse tra la disperazione dei numerosissimi fans.

Corsi e ricorsi

La data del riavvicinamento dei fratelli Gallagher non è banale: proprio il 28 agosto del 2009, infatti, i due decisero di intraprendere due strade separate, e nella giornata di ieri, dopo dei segnali di riavvicinamento negli scorsi mesi, è arrivata l'ufficialità. La band di Manchester ha annunciato un tour di 14 concerti, distribuiti tra Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino, scatenando la corsa all'acquisto dei biglietti, che i numerosi fans non vogliono lasciarsi sfuggire. Che pure Szczesny sarà presente ad una delle date dell'iconico duo? I segnali ufficiali che il polacco sia fans degli Oasis non ci sono, dal momento che, sul suo profilo Instagram, non risulta il follow né alla pagina ufficiale della band e nemmeno ai profili di Liam e Noel Gallagher, ma in casa Szczesny la musica è sicuramente un argomento di primo piano, dato che la moglie del portiere è una cantante da un milione di follower su Instagram e che i figli, forse causalmente o forse no, hanno lo stesso nome dei due cantanti inglesi. Coincidenze? Può essere, per la conferma andrebbe chiesto a Szczesny stesso, ma adesso le uniche cose certe sono la reunion dei fratelli Gallagher e l'addio dell'ex numero 1 della Polonia. L'ultima partita giocata da Tek in carriera è stata la sfida contro la Francia nei gironi di Euro2024, ed è possibile che la Juventus, la sua ultima squadra di club, organizzi una cerimonia all'Allianz Stadium per permettere al polacco e ai tifosi bianconeri di salutarsi dopo ben 7 stagioni.