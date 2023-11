Ternana-Venezia 0-1, Fere nel baratro

Terni, 4 novembre 2023 – La Ternana non c’è più. Perde la terza gara consecutiva, l’ottava su dodici partite disputate, si ritrova all’ultimo posto in classifica e di fatto non sa più che pesci prendere. Il ds Capozucca in conferenza stampa conferma che la posizione del tecnico Cristiano Lucarelli è al vaglio della società, rimandando eventuali ma probabili decisioni alle prossime ore. La partita la risolve Busio al 29’ della ripresa, finalizzando una perfetta azione di contropiede del Venezia, favorita da diversi errori delle Fere, dal centrocampo alla difesa.

Al Venezia basta e avanza per prendere i tre punti. Nel primo tempo la Ternana può rammaricarsi per due clamorose occasioni sciupate: la prima da Corrado, che sbaglia l’ultimo passaggio, la seconda da Diakité, che di testa non trova il pallone a due metri dalla porta. Secondo tempo compassato fino al blitz decisivo degli ospiti. Nulla anche stavolta la reazione di una Ternana in estrema difficoltà in tutti i reparti.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Diakitè, Capuano, Lucchesi, (25' st Celli) Casasola, Luperini (35' st de Boer), Labojko (35' st Dionisi), Pyyhtia (35' st Viviani ), Corrado, Favill, Raimondo (21' st Falletti). Allenatore: Lucarelli

VENEZIA (3-5-2): Bertinato, Altare, Modolo (40' st Dembele sv), Sverko, Candela, Lella (1' st Johnsen ), Tessmann , Busio, Ellertson (25' st Gytkjaer), Pohjanpalo (33' st Zampano), Pierini (25' st Bjarkason). Allenatore: Vanoli

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

Spettatori: 3.838.