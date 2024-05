Tonali e le scommesse in Inghilterra: squalifica di due mesi per il giocatore del Newcastle

Londra, 2 maggio 2024 – Sandro Tonali è stato squalificato per due mesi con la sospensiva per le scommesse dopo il passaggio al Newcastle: sconterà solo lo stop della Figc. Potrà tornare ufficialmente in campo a partire dal 27 agosto.

La Federazione inglese, infatti, ha deciso di non prolungare la squalifica del centrocampista per le puntate effettuate (sono circa 50 quelle contestate tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023) dopo il passaggio in Inghilterra.

Infatti all’ex giocatore del Milan sono stati inflitti due mesi di squalifica con la sospensiva e per questo motivo potrà essere in campo direttamente ad agosto dopo il termine dello stop comminato dalla Federcalcio italiana. Tonali dovrà pagare una multa di 20mila sterline.

"A condizione che non commetta ulteriori violazioni delle FA Betting Rules durante il periodo di sospensione, Sandro non sconterà alcuna parte della sanzione di due mesi", ha fatto sapere il Newcastle.

Tonali è stato sospeso da una commissione di regolamentazione indipendente dopo aver dichiarato di aver violato le regole sulle scommesse della federcalcio inglese, Fa, si spiega nel comunicato del club. Il Newcastle spiega poi che nelle motivazioni della sanzione si sottolinea che Tonali ha pienamente collaborato all'indagine “in modo straordinario e che non ha precedenti”, ammettendo la sua attività di scommesse anche se non c'erano altre prove a sostegno di una cattiva condotta. Il Newcastle informa infine che il giocatore continua a seguire un piano terapeutico e un programma educativo con il supporto della società e continuerà ad allenarsi con i compagni.