Torino-Juventus 0-0, il palo e Milinkovic-Savic fermano Vlahovic

Torino, 13 aprile 2024 – Finisce a reti bianche il derby della Mole. Torino e Juventus non si fanno male, impattando sullo 0-0. I rimpianti maggiori ce li ha la Vecchia Signora, alla luce delle occasioni nel primo tempo capitate a Vlahovic (un palo per il serbo). Con questo pareggio i ragazzi di Massimiliano Allegri compiono un passettino in avanti in chiave Champions, mentre quelli di Ivan Juric (espulso verso il finale di partita) restano non distanti dalla zona Europa.

Le scelte dei due allenatori

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Vlahovic sprecone

Ci si aspetterebbe un Toro aggressivo in avvio e invece è la Juventus a farsi preferire. Il possesso palla è bianconero e al 7' uno spunto sulla destra di Chiesa genera la prima occasionissima del match: l'ex Fiorentina lascia sul posto Tameze, mette in mezzo la sfera che Vlahovic spedisce clamorosamente sul palo, graziando gli avversari. Passano sei minuti ed è ancora la Vecchia Signora a rendersi pericolosa con una manovra fra Chiesa, Cambiaso e Locatelli, con quest'ultimo a calciare alto da dentro l'area avversaria. Scampato il pericolo, i padroni di casa mettono la testa fuori dalla sabbia, seppur senza creare pericoli dalle parti di Szczesny. Madama invece colleziona un'altra ghiotta palla gol: al 31', il traversone di Gatti arriva sui piedi di Vlahovic, sul cui tentativo è decisivo l'intervento alla disperata di Milinkovic-Savic. Al 42' si registra anche la prima chance di marca granata, con la zuccata di Vlasic che sfila sul fondo. E' questa l'ultima emozione della frazione d'apertura, che si conclude dopo quattro minuti di recupero.

Più Toro nella ripresa

Nessuna sostituzione durante l'intervallo. Al 60' il colpo di testa di Sanabria impegna Szczesny in una parata non banale, mentre la risposta di Vlahovic è troppo debole per battere Milinkovic-Savic. Allegri opera i primi cambi, inserendo Iling-Junior e Yildiz per Kostic e Chiesa. In questa ripresa il Torino fa incetta di corner, a dimostrazione di uno spirito più garibaldino rispetto al primo tempo, ma la difesa bianconera è sempre attenta. Tuttavia Madama fatica a rendersi insidiosa. Almeno fino al 75', quando la ripartenza degli ospiti libera alla conclusione Yildiz, sul cui destro mette una pezza Milinkovic-Savic. Sostituzioni su entrambi i fronti: per Juric vanno dentro Okereke e Lazaro, per Allegri tocca ad Alex Sandro e Kean (out Vlahovic). Il tecnico granata viene successivamente espulso dal direttore di gara Maresca per proteste. Ci si avvicina al rush finale ed è il Torino a spingere alla ricerca del vantaggio, contro una Juventus costretta alla difensiva. Al 94' Lazaro ha sulla testa il pallone dell'1-0, ma il numero 20 non inquadra il bersaglio grosso. Al termine dei sette minuti di recupero decretati il punteggio non si sblocca e così il derby della Mole va in archivio sullo 0-0.

Il tabellino

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (84′ Masina), Ricci, Linetty, Vojvoda (76′ Lazaro); Vlasic; Sanabria (76′ Okereke), Zapata. All. Juric. A disp. Gemello, Popa, Lovato, Ilic, Sazonov, Kabic, Sava, Ciammaglichella.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti (77′ Alex Sandro), Bremer, Danilo; Cambiaso (94′ Alcaraz), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (63′ Iling Jr); Vlahovic (77′ Kean), Chiesa (63′ Yildiz). All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Rugani, Djalò, Miretti, Weah, Nicolussi C.

Arbitro: Fabio Maresca della Sezione di Napoli

Ammoniti: 43′ Gatti, 47′ Ricci, 49′ Vojvoda, 69′ Cambiaso.

Espulso: Juric.

