Torino-Juventus, Motta lancia Douglas Luiz. Probabili formazioni e orario tv

Torino, 10 gennaio 2025 - Il derby della Mole tra Torino e Juventus è uno dei match più attesi della giornata e mette di fronte due squadre in cerca d`autore. I bianconeri, imbattuti in campionato, hanno chiuso il girone d’andata con il record di pareggi nella storia del club a questo punto della stagione, 11 in 18 giornate, mentre la formazione allenata da Paolo Vanoli dopo una partenza entusiasmante è stata risucchiata nella lotta per non retrocedere. I granata, che non vincono nella stracittadina dal 2017, dovranno fare i conti con una delle difese più solide del campionato e non potranno più permettersi errori per evitare di scivolare pericolosamente nelle zone basse della classifica. A livello tattico, nessuna delle due formazioni eccelle nel pressing offensivo: i ragazzi di Thiago Motta sono quartultimi per recuperi offensivi e hanno segnato una sola rete in questo modo; i granata non hanno ancora segnato in seguito a un recupero offensivo e sono penultimi per palloni recuperati nell’ultimo terzo di campo (47).

I precedenti

Il prossimo sarà il 183° derby della Mole considerando tutte le competizioni (dal 1929/30); negli anni 2000, il Torino ha vinto solo una delle 36 gare ufficiali disputate contro la Juventus, perdendo in 27 occasioni – otto pareggi completano il parziale. La Juventus ha una striscia aperta di 21 gare di fila senza perdere contro il Torino tra tutte le competizioni (16V, 5N) e soltanto contro il Bologna (27) conta una serie in corso più lunga senza sconfitta tra campionato e coppe; l’ultimo successo granata risale al 26 aprile 2015 (2-1 in casa con le reti di Darmian e Quagliarella; Pirlo per i bianconeri). In 10 degli ultimi 13 derby di campionato contro il Torino, la Vecchia Signora ha segnato almeno un gol dal minuto 70 in avanti; in generale, sono state 12 le reti segnate in questo frangente di partita dai bianconeri contro i granata nelle ultime sette stagioni, record per una squadra di Serie A contro contro una singola avversaria nel periodo (dal 2018/19). Madama non subisce gol da tre derby di fila in campionato contro il Torino: non arriva ad almeno quattro stracittadine torinesi di fila con clean sheet dalla striscia di 10 ottenuta tra 2002 e 2014.

Le curiosità

Questa è la terza volta nella sua storia che la Juventus rimane imbattuta nelle prime 18 gare di un campionato di Serie A: era già accaduto nel 2011/12 e nel 2018/19; nel primo caso terminò il torneo senza perdere, nel secondo il primo ko arrivò alla giornata 28. Il Torino ha chiuso il girone d’andata di questa Serie A con sei punti in meno (21 vs 27) rispetto allo scorso campionato; considerando i precedenti 11 massimi tornei dei granata, soltanto nel 2020/21 (14 punti a fine andata) la squadra piemontese ha fatto peggio. Teun Koopmeiners – che contro il Torino vanta la prima delle sue due triplette in Serie A (settembre 2022) – ha collezionato un gol segnato e tre assist in 14 presenze finora: nel torneo 2023/24, considerando le prime 18 partite dell’Atalanta, era a quota tre reti e tre assist in 17 presenze, in quello 2022/23 sei gol e tre assist in 18 gare. Considerando le ultime due stagioni (2023/24 e 2024/25), tra i portieri dei maggiori cinque tornei europei solo Sommer (29) e Remiro (25) hanno collezionato più clean sheet di Vanja Milinkovic-Savic (24); tra gli estremi difensori con più di 20 presenze in questo parziale temporale, inoltre, il serbo del Torino è terzo per percentuale di parate (76%), dietro solo a Donnarumma (79.3%) e Sommer (77.8%).

Il pensiero di Vanoli

"Abbiamo fatto una buona settimana. Coco è rientrato in gruppo - il commento di mister Vanoli - Speriamo ci siano anche Ricci e Gineitis. Il derby dell'andata? Mi ha insegnato quanto sia importante questa sfida per la nostra gente: lo scorso è stato il mio primo da allenatore granata, ora lo sento ancora di più. Non facemmo una prestazione da Toro. Vlahovic e Conceicao out? Non mi interessa guardare loro. Troviamo una Juve forte, anche senza loro due hanno valori in panchina importanti. Dobbiamo prendere da lezione la gara d'andata, abbiamo la fortuna di giocare con il nostro pubblico e deve essere un'altra partita. Si vince non solo sul piano organizzativo, ma anche con cuore e passione".

Le parole di Thiago Motta

Queste le dichiarazioni di Thiago Motta alla vigilia del derby della Mole: "Sarà una partita complicata, speciale per noi, per i nostri tifosi e per il Club. Non vediamo l’ora di andare in campo, vogliamo vincere. Siamo una squadra molto giovane che ha fatto buone prestazioni, la nostra esigenza è impegnarci in ogni allenamento, giorno dopo giorno, per arrivare sempre alla vittoria e il nostro desiderio, gara dopo gara, è quello di concedere meno occasioni possibili, creare di più e concludere meglio. L’atteggiamento e il carattere sono sempre stati buoni nella squadra, a volte abbiamo avuto difficoltà nel trovare la reazione, ma tante altre invece l’abbiamo avuta. In una grande squadra come questa vincere è un’esigenza, lo sappiamo molto bene che è la cosa più importante. Parlo tutti i giorni con la squadra: di come stiamo noi, di cosa troveremo nel corso della prossima sfida. Tutti i momenti in una stagione sono importanti, noi dobbiamo mettere tutta la nostra energia sulla prossima partita di domani. Oggi abbiamo tanti leader e spazio per crearne degli altri. La riconoscenza del leader nello spogliatoio è quella dei compagni di squadra, è questo l'aspetto che conta. Non ci saranno Bremer, Cabal, Milik, Vlahovic, Conceicao e Locatelli che è squalificato. Douglas Luiz? È un centrocampista di alto livello che può giocare in tutte le posizioni del nostro reparto mediano. Sa fare gol, sa fare l’ultimo passaggio perché ha grande creatività, sa costruire gioco".

Le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Masina; Lazaro, Ilic, Linetty, Vlasic, Sosa; Sanabria, Adams. All. Vanoli.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Douglas Luiz, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Motta.

Orario e dove vedere l'incontro

Empoli-Juventus è in calendario per sabato 11 gennaio, con calcio d'inizio fissato alle 18. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

Le designazioni arbitrali

Sarà Michael Fabbri, dalla sezione AIA di Ravenna, il direttore di gara di Torino-Juventus. Assistenti saranno i signori Rossi M. e Rossi L., quarto ufficiale il sig. Ayroldi. V.A.R. sarà il sig. Meraviglia, A.V.A.R. il sig. Paterna.