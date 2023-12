Torino-Atalanta 3-0, i granata schiacciano una Dea anonima

Torino, 4 dicembre 2023 - Il Torino ha annichilito l'Atalanta, nel posticipo del lunedì valido per la 14^ giornata di Serie A. I granata hanno prevalso per 3-0 sulla Dea, in un match dove i bergamaschi hanno mostrato il peggio di loro stessi. I gol di Duvan Zapata, al 22' e al 95', e il calcio di rigore di Sanabria al 56' hanno deciso una sfida a senso unico, nella quale si è vista una delle peggiori performance della squadra di Gian Piero Gasperini da mesi a questa parte. L'ottimo Toro di Juric, invece, si prende così i tre punti e sale a quota 19 in classifica, a -1 proprio dagli avversari odierni.

Le formazioni titolari

Sia Ivan Juric che Gian Piero Gasperini scelgono la difesa a tre per le loro rispettive squadre. Il Torino si presenta con Milinkovic Savic tra i pali, coadiuvato da Tameze, Buongiorno e Rodriguez nella linea difensiva. Bellanova e Vojvoda sono i due esterni a tutta fascia, Linetty e Ilic i due centrocampisti centrali. Vlasic agisce più avanti, alle spalle di Zapata e Sanabria. Dall'altra parte l'Atalanta vede Musso in porta, De Roon, Djimsiti e Scalvini a comporre la retroguardia. Hateboer e Ruggeri sono i due laterali a centrocampo, Ederson e Koopmeiners lavorano in mezzo. Miranchuk si muove sulla trequarti, a supporto di Lookman e De Ketelaere.

Primo tempo

I primi minuti della sfida sono piuttosto noiosi e tecnicamente non eccelsi. Sia da una parte che dall'altra ci sono pochi guizzi, alcuni errori e scarse idee di gioco. Al quarto d'ora Vojvoda prova a movimentare la serata all'Olimpico Grande Torino, quando un suo tiro sporcato dalla difesa finisce fuori di poco, controllato a vista da Musso. Sempre il Torino cerca di spingere con maggiore continuità con il passare dei minuti. Al 18' Vlasic tenta la conclusione dalla distanza, bloccata senza patemi dal portiere dell'Atalanta, decisamente più in guardia di quello di casa, finora inoperoso. Il gol che sblocca la situazione di equilibrio arriva al minuto 21 ed è proprio dei granata. Vlasic pennella un assist al centro dell'area per Zapata, che sfrutta un errore di Scalvini e punisce Musso per il gol dell'1-0. La Dea fatica enormemente e rischia tanto anche nei minuti successivi, salvo poi creare un'azione dal nulla: De Ketelaere al 29' ha la chance per il pareggio, ma Milinkovic Savic gli dice di no. Gli ultimi quindici minuti non regalano grandi emozioni e le due compagini vanno al riposo negli spogliatoi.

Secondo tempo

Il ritorno in campo non mostra un'Atalanta più combattiva. Il Torino amministra con sicurezza e, anzi, trova anche il gol del raddoppio dopo una decina di minuti. Scalvini commette un altro errore grave, facendo fallo su Buongiorno e concedendo un calcio di rigore. Sanabria si presenta sul dischetto e dagli undici metri non sbaglia: 2-0 per i padroni di casa al 56'. I ragazzi di Gasperini sembrano completamente ridimensionati rispetto al solito: nessuna idea di gioco, poca precisione, poca aggressività. Solamente al minuto 80, dopo tanti minuti di stallo, Pasalic impegna Milinkovic Savic con un guizzo personale. Nel recupero c'è ancora tempo per assistere alla doppietta di Zapata, ancora su assist di Vlasic, che realizza il 3-0 conclusivo.

Il tabellino del match

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (90+2' Djidji), Linetty (85' Ricci), Ilic, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria (85' Karamoh). Allenatore: Juric. Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Djimsiti (19' Bakker), Scalvini; Hateboer (46' Holm), Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Miranchuk (90+1' Adopo); Lookman (46' Muriel), De Ketelaere (57' Pasalic). Allenatore: Gasperini. Marcatori: 22', 90+5' Zapata (Tor), 56' Sanabria (R) (Tor) Direttore di gara: Marco Piccinini Cartellini gialli: Linetty (Tor), Scalvini (Ata), Buongiorno (Tor), De Roon (Ata) Cartellini rossi: -