Torino-Udinese 1-1, Ilic risponde a Zarraga

Torino, 23 dicembre 2023 - Torino e Udinese hanno concluso con un pareggio il loro 2023 di Serie A. Nell'ultima partita prima di Natale, i granata hanno evitato in extremis la sconfitta, in un match sbloccato solamente negli ultimi dieci minuti. Zarraga all'80' aveva illuso i friulani, poi riportati sulla Terra dal gol casuale di Ilic, realizzato al minuto 88 su un tentativo di traversone andato male.

Le formazioni titolari

Ivan Juric e Gabriele Cioffi schierano le loro squadre entrambi con la difesa a tre. Il Torino si presenta con il 3-4-1-2, che vede Milinkovic Savic a difesa della porta, coadiuvato da Tameze, Buongiorno e Rodriguez. Soppy e Lazaro sono i due esterni a tutto campo, Ricci e Ilic i due centrocampisti centrali. Vlasic si muove sulla trequarti, a supporto di Sanabria e Zapata. Dall'altra parte l'Udinese schiera Silvestri tra i pali, Ferreira, Perez e Kristensen in difesa. Ebosele e Kamara corrono sulle fasce, Samardzic, Walace e Lovric lavorano centralmente. Pereyra agisce alle spalle dell'unica punta Lucca.

Primo tempo

La partita comincia con l'Udinese che si conquista un calcio d'angolo, sul quale svetta più in alto di tutti Lucca, il quale la gira fuori di testa. Al minuto 5 il Torino si fa vedere in maniera pericolosa: Vlasic si inserisce bene in area di rigore e costringe Silvestri ad una respinta, sulla quale Zapata non riesce a insaccare il tap-in vincente, bloccato a terra proprio dall'estremo difensore ospite. Il match vive di ritmi bassi e controllati, in una prima fase di studio. Al quarto d'ora i granata hanno una potenziale chance con un calcio piazzato, che però Vlasic sciupa calciando altissimo. Silvestri si rende protagonista di un altro intervento in tuffo al 18', su un tiro dalla distanza tentato da Ilic. Ora l'Udinese fatica a giocare e si limita a contenere nella propria metà campo l'impeto dei padroni di casa. Ilic su calcio di punizione non trova lo specchio della porta al 23', mentre Buongiorno mura un tentativo di Lucca dopo la mezz'ora. L'ultimo lampo di una prima frazione di gioco poco entusiasmante è proprio del centravanti dell'Udinese, che conclude di poco sopra la traversa in acrobazia, riuscendo quasi a concretizzare un campanile messo in area da Ferreira. I primi quarantacinque minuti si chiudono con le reti inviolate.

Secondo tempo

La seconda frazione di gioco riprende con le squadre identiche a quelle che hanno cominciato la sfida. Le emozioni latitano: il Torino mantiene il pallino del gioco, l'Udinese si limita perlopiù a restare compatta e a non concedere varchi alle iniziative avversarie. Zapata di testa al 65' risveglia gli spettatori con una incornata che, però, termina fuori. La partita entra negli ultimi dieci minuti e il risultato si sblocca: Ferreira corre sulla fascia destra, pennella un traversone sul primo palo e Zarraga riceve, girando in rete lo 0-1. Il Torino riesce a pareggiare al minuto 88 con un po' di fortuna: Ilic colpisce male cercando un traversone dalla trequarti e sorprende Silvestri, con la sfera che termina all'angolo del secondo palo.

Il tabellino del match

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Soppy (59' Vojvoda), Ricci, Ilic, Lazaro (86' Karamoh); Vlasic (75' Radonjic); Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele (78' Success), Samardzic (71' Zarraga), Walace, Lovric, Kamara (71' Ehizibue); Pereyra; Lucca (78' Thauvin). Allenatore: Cioffi.

Marcatori: 81' Zarraga (Udi)

Direttore di gara: Michael Fabbri

Cartellini gialli: Kamara (Udi), Sanabria (Tor), Lucca (Udi), Vojvoda (Tor)

