Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore dell’Udinese: prende il posto dell’esonerato Cioffi

Udine, 22 aprile 2024 – Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore dell’Udinese. Il capitano della nazionale campione del mondo 2006 sarà alla guida dei friulani fino al termine della stagione. Un incarico per cinque partite e i 19 minuti più recupero del match interrotto con la Roma. Cannavaro sarà coadiuvato dal fratello Paolo come allenatore in seconda e da Francesco Troise come collaboratore tecnico. Dello staff fa parte anche la bandiera dell'Udinese, Giampiero Pinzi. La presentazione si terrà martedì al Bluenergy Stadium.

La nota del club: "Udinese Calcio è lieta di accogliere il campione del mondo e Pallone d'Oro 2006 che guiderà la squadra fino al termine della stagione sportiva. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Non occorre richiamare le gesta sul campo di uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano, Cannavaro è un giovane e preparato allenatore di statura internazionale che ha già avuto modo di provare le sue capacità anche all'estero. Il club ha individuato nella sua esperienza di campo e tecnica e nella sua leadership indiscussa la figura idonea a condurre la squadra all'obiettivo della salvezza".

Esonerato Gabriele Cioffi, che era subentrato a sua volta ad Andrea Sottil lo scorso ottobre. Per l’allenatore fiorentino è stata fatale la sconfitta nello scontro diretto contro il Verona, giocato sabato.

L’Udinese si trova attualmente al 17esimo posto con 28 punti e una partita in meno (di fatto sono solo 20 i minuti da recuperare contro la Roma), nel bel mezzo della zona critica della classifica. A Cannavaro il compito di risollevare un ambiente sfiduciato, che non si aspettava di certo un epilogo di stagione così precario.