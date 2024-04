Fabio Cannavaro nuovo allenatore dell'Udinese: staff tecnico e obiettivo salvezza

Fabio Cannavaro sarà il nuovo allenatore dell’Udinese. Il campione del mondo sarà ufficializzato alla guida tecnica soltanto nella giornata di oggi, in tempo per guidare l’allenamento pomeridiano in vista del recupero della partita sospesa con la Roma del 25 aprile. In queste ore si stanno ultimando i dettagli relativi allo staff tecnico. I vice saranno il fratello Paolo e la bandiera Giampiero Pinzi, terzo giocatore più presente nella storia del club friulano, dietro ai soli Valerio Bertotto e al primatista Antonio Di Natale. Una figura che la società ha scelto per dare un segnale, alla tifoseria, di attaccamento alla maglia, anche dopo le contestazioni delle ultime settimane. Una sorta di collante per cementare un rapporto che, in sole 5 giornate e 19 minuti, deve cercare di portare l’Udinese ad un’ardua salvezza.