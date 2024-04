L’AVVERSARIO. Cannavaro cambia e rilancia Samardzic

Prima gara da 90’ in panchina in serie A per Fabio Cannavaro, che prova a rimettere insieme i cocci dell’Udinese dopo il ko con la Roma e medita di escludere dal pacchetto dei centrali di difesa Ferreira. Da valutare Perez, dopo la botta al capo con taglio patito con i giallorossi, in difesa il neo tecnico dovrebbe affidarsi a Kristiansen, Bijol e uno tra Perez e Kabosele. A centrocampo tornerà Samardzic da mezzala sinistra al fianco di Wallace e Payero (in gol all’andata), con Ehizibue e Kamara sulle fasce e Pereyra dietro Lucca.