Udinese-Bologna 3-0, brusco stop alla corsa dei rossoblù

Udine, 30 dicembre 2023 – Terza sconfitta in campionato per il Bologna, e che sconfitta: l’Udinese domina in lungo e in largo, stravince 3-0 e smorza le ambizioni europee dei rossoblù. La sblocca nel primo tempo il Tucu Pereyra, a inizio ripresa Lucca e Payero archiviano la pratica.

Le scelte di Cioffi e Motta

Cioffi lascia a riposo Silvestri e sceglie Okoye tra i pali, lo aveva annunciato in conferenza stampa. Sorpresa a centrocampo dove parte fuori Samardzic: tocca a Payero dal 1’, con lui spazio a Lovric e Walace. In attacco confermato Lucca, con Pereyra alle sue spalle. Nel Bologna Kristiansen vince il ballottaggio con Lucumi e agisce da laterale basso di sinistra, a centrocampo c’è Moro e non Aebischer insieme a Freuler e Ferguson, davanti Orsolini si accomoda inizialmente in panchina con Urbanski da titolare.

La sblocca il Tucu

La prima occasione del match arriva intorno al 20’ ed è di marca friulana: ci prova Ebosele con il sinistro trovando la respinta di Skorupski, prova il tap-in Kamara ma è ancora attento il portiere polacco a salvare. Sul corner successivo però l’Udinese la sblocca: sulla palla liberata ci prova Payero con un staffilata di controbalzo, respinge Skorupski ma la palla diventa buona per Pereyra che da pochi passi sblocca il match. La reazione del Bologna arriva solo al 37’: punizione battuta a centro area da Saelemaekers, sponda aerea di Posch per il destro al volo di Zirkzee che da posizione favorevole manda alto. È l’ultima emozione di un primo tempo che ha visto comandare la squadra di Cioffi: si va negli spogliatoi sull’1-0 per i friulani.

Dominio Udinese

Inizia la ripresa e l’Udinese raddoppia: Lovric tenta la conclusione dal limite dell’area, il suo tiro è impreciso e finisce sul sinistro di Lucca, che corregge la traiettoria e infila l’angolino alla sinistra di uno Skorupski colto in controtempo. Il Bologna accusa il colpo e al 52’ l’Udinese cala il tris: Ebosele cerca a centro area Lucca, Beukema allontana sul destro di Payero che al volo buca Skorupski per la terza volta. Rossoblù totalmente assenti dal campo, al 59’ Lucca trova il gol del 4-0 su assist di Payero ma per fortuna del Bologna la rete viene annullata per fuorigioco dell’attaccante bianconero. Al 74’ chance per Zirkzee al volo con il destro: attento Okoye che respinge. In pieno recupero ha Aebischer l’occasione per rendere meno pesante il passivo per il Bologna, ma il suo sinistro a giro si perde di poco sul fondo. Finisce 3-0 per l’Udinese.