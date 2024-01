Udinese-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita in tv

Udine 6 gennaio 2024 - La prima partita dell'anno nuovo, gli ultimi punti del girone d'andata. Nella giornata di domani al Bluenergy Stadium andrà in scena la sfida che sancirà la fine della prima parte di stagione per Udinese e Lazio, con i capitolini a fare visita alla squadra friulana in un match che si prospetta ricco di spunti. Chiudere il girone d'andata e al tempo stesso iniziare il 2024 con un risultato positivo è necessario per entrambe le squadre per dare nuova linfa al proprio morale.

L'Udinese nell'ultima sfida dello scorso anno ha trovato una vittoria a sorpresa contro il Bologna di Thiago Motta, giocando una partita pressoché perfetta, domando e dominando i felsinei per 3-0. Il successo casalingo della scorsa settimana è stata però solo la seconda vittoria del campionato dei friulani. Troppe poche per una formazione costruita per il centro classifica e al momento invece ancora invischiata nelle zone basse della graduatoria. I tre punti ottenuti contro i rossoblu emiliani ha portato i bianconeri proprio a +3 sulla zona rossa, ma è necessario dare continuità a questi risultati per scalare la graduatoria e recuperare una posizione più consona alla squadra di proprietà della famiglia Pozzo. Il test contro i biancocelesti sarà molto probante, ma è necessario continuare a macinare risultati utili, per non rendere la vittoria di sabato 30 dicembre un caso isolato.

La Lazio di Sarri però non può più permettersi passi falsi. L'avvio di stagione dei biancocelesti è stato ricco di prestazioni in chiaroscuro: ai successi europei, a diverse vittorie contro avversarie dirette per la Champions, si sono alternate prestazioni incolore e un'infinità di punti persi contro squadre di classifica modesta, spesso tra l'altro arrivate dopo situazioni di vantaggio nel risultato. Ne è risultato così un incedere incerto da parte dei laziali, i quali stanno però finalmente trovando il proprio ritmo anche in Serie A. Dopo tante giornate spese anche nella metà inferiore di classifica, la Lazio occupa ora il nono posto, ma non fatevi ingannare: il quarto posto dista appena sei punti, pochissimi se si pensa a tutti i passi falsi compiuti da Immobile e compagni fino a qui. I ragazzi di Sarri vanno a caccia del terzo successo consecutivo in questo campionato, sarebbe la prima volta che ci riuscirebbero in quest'annata e farlo in trasferta contro una squadra a caccia di riscatto proprio come i biancocelesti, sarebbe una grande prova di maturità.

La designazione arbitrale della 19ª giornata di Serie A TIM ha assegnato la direzione della gara Udinese-Lazio al signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Massara e Cortese: Monaldi sarà il IV ufficiale mentre Mazzoleni e Meraviglia sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Per il fischietto marchigiano sarà il quinto incrocio con l'Udinese con uno score complessivo di due vittorie e due sconfitte, un precedente in meno invece con la Lazio, con tre vittorie su tre quando ha diretto i biancocelesti. Sacchi che in stagione ha diretto una volta entrambe le squadre: era lui ad arbitrare il successo friulano contro il Milan, così come era lui il fischietto del successo in Coppa Italia della Lazio sul Genoa. In totale per lui questa stagione 10 direzioni di gara complessive: 5 in Serie A, 3 in Serie B, 1 in Coppa Italia e 1 in Protathlima Cyta (campionato cipriota).

Probabili formazioni

Cioffi pronto a confermare il 3-5-1-1 che tante fortune sta procurando ai bianconeri nelle ultime settimane. Lucca sarà ancora il riferimento offensivo, con Pereyra ad agire alle sue spalle, pronto a servire al gigante ex Pisa i palloni per realizazare i gol vittoria. A centrocampo Lovric, Walace e Payero agiranno nella zona centrale, mentre sugli esterni pronti Ebosele e Kamara, solo panchina al momento per Samardzic, al centro di pressanti voci di mercato. In difesa confermati Ferreira, Perez e Kristensen, mentre in porta tornare nuovamente in panchina Silvestri, con Okoye a prendere il suo posto.

Sarri recupera Lazzari dopo due turni di squalifica e sembra pronto a scalzare Pellegrini per il ruolo di titolare, con Marusic a occupare nuovamente la fascia di sinistra. In difesa potrebbe tornare Casale, ma al momento sembra più probabile ancora l'impiego della coppia spagnola composta da Patric e Gila. Kamada non ha incassato, con molta sorpresa, la convocazione per la Coppa d'Asia con la Nazionale giapponese e ora punta a riscattarsi con la maglia biancoceleste, nel centrocampo che lo vedrà affiancato da Guendouzi e Rovella. In attacco scalpita Isaksen, ma Felipe Anderson è leggermente favorito, con Castellanos e Zaccagni a completare il reparto. Hanno ripreso con lavoro personalizzato Immobile e Luis Alberto, ma il loro rientro è previsto solo per la Supercoppa.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Gabriele Cioffi.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita

La partita fra Udinese e Lazio del Bluenergy Stadium, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 15 di domenica 7 gennaio 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 14:45. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Riccardo Mancini e Daniele Marcolin.

Statistiche e precedenti

Dal 2015 in avanti l’Udinese ha mancato l’appuntamento con il gol in 12 delle 17 gare di Serie A contro la Lazio; nel periodo, in questa competizione, questa è la sfida in cui una squadra, quella bianconera, è rimasta a secco più volte contro la propria avversaria. Dopo una serie di tre vittorie interne consecutive con Francesco Guidolin in panchina, tra il 2011 e il 2013, i friulani non hanno ottenuto nemmeno un successo nelle seguenti 10 sfide casalinghe contro i biancoelesti in Serie A (3N, 7P). La squadra di Cioffi inoltre è la formazione che ha pareggiato più partite nel 2023 nei maggiori cinque campionati europei: 18 segni X per i bianconeri, almeno due più di ogni altra squadra nel periodo.

La Lazio ha vinto le ultime due partite, realizzando un totale di cinque gol, una rete in più di quelle segnate nei sette incontri precedenti in Serie A. La squadra di Sarri inoltre ha vinto senza subire gol l’ultima trasferta di campionato (2-0 contro l’Empoli); l’ultima volta in cui i biancocelesti hanno vinto due gare esterne di fila e anche l’ultima in cui hanno collezionato due clean sheet consecutivi è stata tra maggio e giugno, coincidenza storica proprio contro Empoli e Udinese. i biancocelesti sono inoltre la formazione che ha segnato meno gol di testa in questo campionato: una rete con questo fondamentale, proprio nell’ultimo turno di Serie A, grazie all'incornata del Taty Castellanos.