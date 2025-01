Udinese-Roma: scontro di metà classifica con vista Europa, formazioni e orari tv

Udine 25 gennaio 2025 - Uno scontro di centro classifica che può fare però da trampolino per ambizioni ben più grandi. La situazione è però di difficile lettura per le condizioni specifiche della partita da giocarsi al Bluenergy Stadium di Udine. L'Udinese infatti fatica tra le mura amiche, dove non vince da fine ottobre (2-0 contro il Cagliari), ma dall'altra parte della barricata ospiterà una Roma fin qui incapace di trovare una vittoria lontano dall'Olimpico, tanto in Serie A, come in Europa League. La partita è uno scontro diretto per la nona posizione, con i bianconeri a inseguire i giallorossi a un punto di distanza. L'occasione è però ghiotta per mettere pressione sulla zona Europa, visto come siano 4-5 i punti che separano la coppia dall'ottavo posto del Milan. Il calcio d'inizio della gara è fissato per le ore 15 di domenica 26 gennaio 2025, all'andata si imposero i capitolini all'Olimpico con un netto 3-0. La stagione dei ragazzi di Runjaic era nata con l'obbligo di cancellare i 12 mesi antecedenti e rimettere in acque tranquille i bianconeri dopo la salvezza last minute della stagione scorsa. Fin qui missione compiuta dai friulani, con a volte anche la possibilità di mettersi in rampa di lancio per inserirsi nella lotta europea, senza però mai riuscire a effettuare l'aggancio. Probabilmente in termini di rosa la squadra non ha le potenzialità né dei giallorossi, né delle avversarie davanti a loro in classifica, ma la forza del gruppo ha permesso alla squadra di ottenere risultati anche importanti come il successo a Firenze o quello contro la Lazio. La squadra però ha mancato fin qui di continuità e questo dimostra come a livello di sviluppo tecnico-tattico l'ingresso definitivo nelle rotazioni di Alexis Sanchez possa dare tanto in termini di esperienza alla squadra, andando a dare supporto così a Thauvin. La Roma da parte sua comincia a pagare in maniera importante il proprio mal di trasferta. I capitolini stanno sabotando una stagione tra le mura amiche da quinto posto, con un andamento che varrebbe il penultimo posto in Serie A lontano dalla Capitale. Ottenere una vittoria potrebbe sbloccare anche mentalmente la squadra, visto come c'è anche una brutta prestazione da riscattare che ha portato al ko in Olanda contro l'AZ Alkmaar. L'occasione è ghiotta per questi tre punti: proprio come successo contro il Genoa, c'è l'occasione di staccare ulteriormente il gruppo di centro classifica, mettendosi definitivamente alle spalle l'avvio di stagione difficile vissuto. Ranieri ha rinnovato la solidità della squadra, ma manca ancora quel qualcosa in più che serve per fare l'attacco alla zona Europa e non si può puntare solo sulle sfide casalinghe per ottenere i punti necessari a rimettere in discussione le gerarchie di alta classifica. L'occasione è ghiotta, viste le fatiche casalinghe dell'Udinese, ma serve anche una risposta dal punto di vista dei risultati. La designazione arbitrale dell'AIA ha decretato come sarà Simone Sozza della sezione di Seregno a dirigere la sfida tra Udinese e Roma di domenica 26 gennaio alle ore 15.00. Il fischietto lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Bercigli, con quarto uomo Arena. Serra e Maresca sono i due arbitri assegnati alla Sala Var per seguire la gara. Per il direttore di gara si tratterà della direzione numero 23 in stagione, l'ottava di Serie A, a cui ne aggiunge 5 di Serie B, la finale di Supercoppa, oltre a ben 9 partite internazionali tra Champions, Europa, Conference e Nations League, oltre alla Coppa di Grecia. Solo due i precedenti con l'Udinese, entrambi persi dai friulani, sono invece 11 quelli con la Roma, con un bilancio complessivo di di 6 successi, 2 pareggi e 3 sconfitte giallorosse.

Probabili formazioni

Nell'Udinese assente Solet per squalifica, dopo l'espulsione rimediata contro il Como: al suo posto torna titolare Touré, con Bijol e Kristensen confermati nel trio difensivo davabtu a Sava. Torna il ballottaggio in attacci tra Sanchez e Lucca per vedere chi affiancherà Thauvin nella coppia d'attacco friulana. A centrocampo Rui Modesto a desta, Zemura a sinistra, con Lovric, Karlstrom e Payero a dettare i tempi di gioco. Pellegrini ha recuperato dai problemi fisici che aveva rimediato nella partita contro il Genoa ed è candidato a un ruolo da titolare al fianco di Dybala, alle spalle di Dovbyk. Per il resto confermata sia la linea mediana, sia la difesa delle ultime settimane. Davanti a Svilar ci saranno Mancini, Hummels e Ndicka, mentre in mediana al centro la coppia Paredes e Koné; sugli esterni a destra Salemaekers e Angeliño sul lato opposto di campo. UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Sanchez, Thauvin. All. Kosta Runjaic. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Dove vedere la partita

La partita fra Udinese e Roma del Bluenergy Stadium, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 15 di domenica 26 gennaio 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 14:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini.