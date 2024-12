Udinese-Torino 2-2: Tourè e Lucca illudono. Rimonta granata con Adams e Ricci

Udine, 29 dicembre 2024 – Il lunch match della 18esima giornata di serie A si chiude senza vincitori né vinti. Alla Dacia Arena, Udinese e Torino impattano sul 2-2. Dopo il doppio vantaggio dei friulani firmato da Tourè e Lucca, i granata rimontano e in pochi minuti pervengono al pareggio grazie ai sigilli di Adams e Ricci. Con questo risultato i bianconeri salgono a quota 24 punti in classifica, mentre i piemontesi si portano a 20.

Le formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Sava; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Sosa; Adams, Karamoh. All. Vanoli.

Primo tempo

Il primo tentativo del match è di Pedersen, che calcia trovando la risposta in due tempi di Sava. Il match è equilibrato, anche se è il Torino a provarci di più: Karamoh è attivo, ma prima è Sava a bloccare il suo tiro, poi nella seconda occasione la mira del numero 7 non è precisa. Poco dopo è invece Kabasele in scivolata a murare la conclusione del classe '98 dei granata. Karamoh si conferma il pericolo numero uno per la difesa dei piemontesi, ma anche in questo caso non è fortunato l'attaccante ivoriano, che non centra il bersaglio di grosso da dentro l'area, seppur in posizione defilata. Al 40' però è l'Udinese a passare: sul calcio d'angolo battuto da Thauvin la sfera arriva sul mancino di Tourè, che al volo trafigge Milinkovic-Savic segnando la sua prima rete in serie A. La reazione della compagine di Vanoli non si fa attendere e al 46' Ricci impegna dalla distanza Sava. E' questa l'ultima emozione della prima frazione.

Secondo tempo

Doppio cambio per Vanoli in apertura di ripresa: dentro Lazaro e Ilic per Pedersen e Gineitis. Serve un grande intervento difensivo al 48' di Maripan per impedire di Thauvin di colpire gli avversari. Poco male per i friulani, perché sul seguente corner Lucca gira di testa il cross di Thauvin e buca Milinkovic-Savic. Il Torino tuttavia la riapre subito: trascorrono quattro minuti dal secondo gol bianconero, quando sugli sviluppi di un angolo Adams prima chiama in causa Sava, poi sulla respinta riesce a firmare il 2-1. Meglio gli ospiti in questa fase di partita e al 63' arriva la rete del pareggio: la retroguardia dell'Udinese non riesce a spazzare sul cross di Lazaro, Adams appoggia per Ricci che di prima non dà scampo a Sava. Per scuotere i suoi, Runjaic opera una tripla sostituzione, con Abankwah, Kamara e Atta a prendere il posto di Tourè, Zemura e Lovric. Altri cambi su entrambi i fronti: entrano Sanchez per i padroni di casa e Linetty e Dembélé per i piemontesi. Niente sussulti particolari nel finale di match, che dopo quattro minuti di recupero va in archivio sul 2-2.

Il tabellino

Udinese-Torino 2-2

Udinese (3-5-2): Sava; Kabasele, Bijol, Tourè (26′ st Abankwah); Ehizibue, Lovric (26′ st Atta), Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura (26′ st Kamara); Thauvin (35′ st Sanchez), Lucca. A disp: Piana, Padelli, Payero, Sanchez, Palma, Bravo, Brenner, Ebosse, Modesto, Pizarro. All. Runjaic.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco; Pedersen (1′ st Lazaro), Vlasic (37′ st Linetty), Ricci, Gineitis (1′ st Ilic), Sosa (37′ st Dembelé); Adams, Karamoh(42′ st Sanabria). A disp: Paleari, Donnarumma, Masina, Tameze, Bianay Balcot. Njie, Raballo. All. Vanoli.

Arbitro: Fourneau di Roma.

Marcatori: 41′ pt Tourè (U); 4′ st Lucca (U); 7′ st Adams (T); 18′ st Ricci (T).

Ammoniti: 42′ st Abankwah (U).

