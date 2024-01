Udinese-Milan in tv: probabili formazioni e dove vederla. Tre trequartisti con Giroud

Udine, 20 gennaio 2024 – Galvanizzato dal successo ottenuto contro la Roma grazie a una prova perentoria, il Milan è pronto a tornare in campo per andare a caccia di altri punti preziosissimi per blindare quantomeno il terzo posto. Gli uomini di mister Stefano Pioli sono attesi questa sera alle 20.45 (diretta su DAZN e Sky Sport) dall’insidioso impegno in casa dell’Udinese, che invece punta al successo per cercare di togliersi al più presto dalle sabbie mobili della bassa classifica: “Sarà una gara con un bassissimo margine d’errore – ha dichiarato il tecnico dei friulani Cioffi –. Il match d’andata rappresenta ormai il passato, ma siamo ben consci di quella che è la forza del Milan”. Trai bianconeri non ci sarà Davis ma rientrerà Payero dal 1’: “Davis ha avuto un affaticamento e sarà out, mentre Payero sta bene, la mia è stata più che altro una scelta di natura precauzionale". Il tecnico dei friulani dovrebbe optare per il consueto 3-5-2 con in porta Okoye preferito a Silvestri (“la mia valutazione di Silvestri, comunque non cambia” ha però chiarito Cioffi in conferenza), protetto da una difesa formata da Perez e da Ferreira e Kristensen, braccetti ai suoi lati. Ebosele e Kamara saranno invece i quinti di un centrocampo completato dal trio centrale formato da Lovric, Walace e Payero. Davanti, invece, Pereyera – in posizione leggermente arretrata – supporterà la punta Lucca.

Le possibili scelte di Pioli

Sul fronte opposto, invece, ci sarà un Milan come detto intenzionato a dare continuità a quanto di buono fatto contro la Roma: “Ciò che abbiamo fatto contro l’Udinese in passato non conta - ha spiegato Stefano Pioli - . Conta esclusivamente il presente. Noi e loro stiamo bene e cercheremo di avere la meglio. Dobbiamo giocare senza timori, ma con la volontà e la lucidità per cercare di performare al massimo. La gara contro l’Udinese è difficile, ma l’obiettivo resta quello di fare nel girone di ritorno meglio di quanto fatto nell’andata. Inutile guardarsi alle spalle, conta esclusivamente questa gara e ci arriviamo dopo una buona settimana”. Il tecnico ha poi ribadito la necessità di rinforzi, soprattutto in difesa: “Sì, cerchiamo un difensore. Non cambiano le strategie in questo senso. La società sta lavorando perché serve un difensore centrale forte, solido, in grado di difendere e impostare. Un centrocampista? Vedremo se ci sarà l’opportunità di fare qualcosa anche lì, ma dipende dalle opportunità che offre il mercato”. Sul piano della formazione, invece, non dovrebbero esserci novità rispetto all’undici titolare che si è imposto sulla Roma: nel 4-2-3-1 rossonero, a protezione del portiere Maignan, dovrebbe agire il pacchetto arretrato formato da capitan Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez. Davanti alla difesa ci saranno invece Adlì e Reijnders, mentre Pulisic-Loftus-Cheek e Leao – alla ricerca di un gol che manca ormai da mesi a dispetto delle buone prestazioni recenti – giocheranno sulla trequarti, a supporto della punta Giroud.

Orari e dove vedere la gara: la partita Udinese-Milan sarà trasmessa questa sera, sabato 21 gennaio, alle ore 20.45 su DAZN e Sky Sport (canale 251, Sky Calcio).

Probabili formazioni:

Udinese (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Lucca. All. Cioffi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.