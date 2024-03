Udinese-Salernitana 1-1, un pari che scontenta tutti

Udine, 2 marzo 2024 - Finisce con un pareggio che serve a poco la sfida fra Udinese e Salernitana. Succede tutto nella prima frazione di gioco. Gli ospiti sbloccano il risultato con un gol di Tchaouna, mentre nei minuti finali del primo tempo la squadra di Cioffi pareggia il match grazie all’incredibile rovesciata di Kamara. Nella ripresa, nonostante il vantaggio numerico, la Salernitana non riesce a portare a casa i 3 punti rimanendo così fanalino di coda della Serie A.

Primo Tempo

Prova a partire forte la Salernitana, cercando di imporsi con il palleggio nella metà campo dei bianconeri. La squadra di Liverani rimane alta e con la forte pressione tenta di recuperare più palloni possibili nella metà campo offensiva. Al 7’ arriva la prima palla gol del match: Weismann, dopo il recupero nella trequarti, trova Tchaouna tutto libero che prova la conclusione forte a giro, ma finisce alto di poco sopra la traversa. Sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato al Bluenergy Stadium. Dai piedi di Tchaouna arriva la rete del vantaggio granata. Il centravanti francese largo a destra, punta Kamara, si accentra e fa partire una magia: palla che finisce sotto il sette dove Okoye non può arrivare. I padroni di casa provano a reagire immediatamente e al 12’ Thauvin mette un insidioso cross in mezzo all’area di rigore che viene deviato da Zanoli. La palla finisce clamorosamente in rete, ma l’arbitro annulla il gol per fuorigioco di partenza del francese. Ebosele è il primo giocatore ammonito della gara: al 15’ abbatte Perez e viene punito dall’arbitro. L’esterno bianconero salterà la prossima partita. La squadra di Cioffi prende fiducia e grazie alle genialità di Thauvin va vicino al pareggio. Il classe ’93, con una palla strepitosa, pesca il taglio di Ebosele che crossa in mezzo, trova tutto solo Payero che vede in mezzo all’area di rigore Lucca. Il bomber bianconero a pochi passi dalla porta calcia, ma la sua conclusione viene respinta da Ochoa. Cambia l’inerzia della partita. La Salernitana fatica a uscire dalla propria metà campo, mentre i friulani aumentano l’intensità. Lovric prova a entrare nella partita. Con un taglio dietro i difensori, viene servito da Thauvin, calcia ma il tiro termina al lato del palo. Dopo 15’ di tanto Udinese, la Salernitana cerca di riorganizzare le idee. Al 38’ arriva l’occasione più grande per i padroni di casa. Thauvin, ancora con un’altra magia delle sue, sorprende la difesa granata con un colpo di tacco, trova Lovric che spreca tutto davanti a Ochoa non riuscendo a prendere la porta. Cerca di farsi perdonare immediatamente lo sloveno che con una palla da contagiri pesca Lucca. Il numero 17, tutto solo davanti a Ochoa, si lascia ipnotizzare e tira fuori a un centimetro dal palo. L’arbitro interviene e fischia comunque il fuorigioco. Al 48’ arriva il pareggio dell’Udinese. La squadra di Cioffi agguanta il pareggio grazie a un eurogol di Kamara. Si passa sempre dai piedi di Thauvin. Il francese lascia partire un perfetto traversone al centro dell’area, Kamara si coordina e con una splendida rovesciata sorprende Ochoa e rimanda la sfida in parità al termine del primo tempo. Finisce dunque la prima frazione di gioco con il risultato di 1-1.

Secondo tempo

Inizia la ripresa e i due allenatori decidono di non stravolgere le formazioni, confermando i titolari. I ritmi sono subito alti e gli scontri molto duri. Giannetti, dopo neanche 2’ dall’inizio, viene ammonito per un’entrata scomposta ai danni di Basic. I padroni di casa recuperano palla nella metà campo offensiva, Lovric serve Lucca che riceve fuori dall’area di rigore. Pellegrino entra forte sull’attaccante bianconero per cercare di anticiparlo e l’intervento viene punito dall’arbitro. Occasione su calcio di punizione dal limite dell’area per l’Udinese. Thauvin va vicino al gol, sorprendendo Ochoa sul suo palo con un tiro basso e violento, ma la conclusione finisce sul lato di un nulla. Al 57’ ci prova di nuovo Tchaouna. L’attaccante francese a campo aperto punta Giannetti e lascia partire un missile che finisce a lato. La squadra di Cioffi vuole trovare la rete del vantaggio. Al 61’, ancora una volta Thauvin mette uno splendido cross in mezzo, trova Kamara tutto solo davanti a Ochoa, ma l’esterno da pochi metri calcia alto sopra la traversa, mancando l’appuntamento con la doppietta. Cambiano totalmente le sorti della partita al 65’. Ebosele, già ammonito nel corso del primo tempo, interviene in maniera dura su Pellegrino e si procura la seconda ammonizione di giornata, lasciando i bianconeri con un uomo in meno. Cioffi deve rimediare e decide di schierarsi con il 3-4-2. Il tecnico sostituisce Pareyo e al suo posto entra Ehizibue. Gli ospiti cercando fin da subito di approfittare del vantaggio numerico per stabilirsi nella metà campo offensiva. Candreva, con estrema eleganza, serve un magnifico pallone per Tchauona che si ritrova a tu per tu con Okoye, ma il suo tiro si stampa sul palo. Liverani prova a vincere la partita: dentro Gomis e Pasadalis, fuori uno sfinito Manloas e Coulibaly. I granata muovono bene la palla, da una parte all’altra del campo cercando di trovare il momento giusto per far male ai friulani. Manganiello concede 4’ di recupero, ma non cambia il parziale finale. Termina 1-1 la sfida salvezza tra Udinese e Salernitana.