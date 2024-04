Un Samardzic in versione top club. Ferreira, un’altra ingenuità grave

Okoye 5. Si fa ingannare dalla traiettoria di Saelemaekers su punizione, al quale nega poi la doppietta. Colpevole.

Perez 6,5. Porta ancora addosso i segni dell’infortunio alla testa con la Roma, ma intercetta una gran quantità di palloni e sfiora il 2-0.

Bijol 6,5. Dietro non sbaglia nulla, i palloni alti sono tutti suoi e copre le spalle ai compagni.

Kristensen 6. Roccioso, attento.

Ehizibue 6. Uno dei rari affondi del primo tempo è opera sua. Attento a non concedere spazi.

Payero 7. Come all’andata ci mette la firma, anticipando Posch sul pallone vacante in area, all’interno di un match di corsa e quantità.

Walace 6. Più mediano che regista, solido e sempre concentrato, non sempre rapido nella manovra. Ci prova da fuori alla fine costringendo Skorupski in corner.

Kamara 6. Partita di attenzione e quantità, su Ndoye prima e Orsolini poi.

Samardzic 7,5. Recupera palla e verticalizza per Lucca nell’azione che porta al vantaggio. Si prende anche l’espulsione di Beukema e sfiora il 2-0. Partita di alto livello, traccheggiando tra i ruoli di mezzala e trequartista aggiunto.

Pereyra 6,5. E’ tra i pochi a cui non scotti il pallone tra i piedi. Trequarti, mezzala aggiunta al bisogno, insieme a Lucca è l’uomo che consente all’Udinese di respirare e ripartire.

Lucca 6. Entra nell’azione del gol lanciandosi in profondità e cercando la conclusione respinta che diventa assist per Payero. Ricicla lanci lunghi con sponde e lavoro di fisico. Prezioso.

Ferreira 4,5. Aveva regalato il corner alla Roma, regala la punizione dell’1-1 con un fallo inutile su Saelemaekers. Davis 5. Sbaglia il 2-1 centrando il palo. Zarraga 5,5. Impacciato. Zemura sv. Brenner 5. Manda fuori il tap in vittoria a tempo scaduto

All. Cannavaro 5. Rivitalizza l’Udinese e incarta Thiago, sfiorando l’impresa. Ma toglie Pereyra e Lucca per cercare di blindare il pareggio in superiorità numerica e finisce per pareggiarla, gettando al vento 2 punti che potevano riaprire la corsa salvezza.

Voto squadra 6.

Marcello Giordano