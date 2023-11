Under 21, San Marino-Italia 0-7: gli azzurri calano il "Settebello" a Serravalle

San Marino, 16 novembre 2023 – L’Italia Under 21 di Carmine Nunziata coglie il terzo sigillo consecutivo, travolgendo a domicilio San Marino con un perentorio 7-0 e portandosi in vetta al gruppo A delle qualificazioni agli Europei del 2025. Tre punti che non sono apparsi mai in discussione, dal momento che Desplanches nei 9’ di gioco non è mai stato chiamato in causa mentre l’Italia ha tirato per ben 12 volte nello specchio della porta avversaria, chiudendo anche con uno schiacciante 82% di possesso palla: gli azzurri sono infatti riusciti ad aprire la scatola difensiva avversaria già al 5’ con il colpo di testa vincente di Lorenzo Pirola. Un gol che ha spianato subito la strada agli azzurri che al 30’ hanno raddoppiato con la spizzata di piede di Gnonto, bravo a risolvere un batti e ribatti nell’area avversaria. Non pago, il giocatore del Leeds ha poi bissato la rete siglando il 3-0 al 39’ su un altro suggerimento di Esposito. Immediatamente dopo la pausa, l’Italia ha poi calato il poker grazie a Volpato, assistito da un Calafiori oggi straripante e autore anche del cross perfetto per il 5-0 griffato da Fabbian. Pur dominando in lungo e in largo, però, gli azzurri hanno continuato a spingere e nel finale hanno saputo rimpinguare il loro bottino con il rigore trasformato da Esposito al 62’ e con la botta dal limite di Bianco, che all’82’ ha definitivamente chiuso i conti e regalato la. Vittoria agli azzurri, i quali martedì saranno attesi da un impegno sulla carta decisamente più probante in casa dell’Irlanda.

Le scelte di Cecchetti e Nunziata

Il CT della selezione sanmarinese Cecchetti opta per il 3-5-2 con Amici in porta e il terzetto formato da Matteoni, Giambalvo e Pasolini a completare il pacchetto arretrato. Sulle corsie esterne c’è invece la spinta di Giocondi e Contadini, con Rastelli, Zannoni e Toccaceli a presidiare il centrocampo. Davanti, infine, il tandem d’attacco formato da Sensoli e Famiglietti. Diverse, invece, le assenze nello scacchiere dell’Italia di Nunziata, il quale deve fare a meno di Orostanio, Colombo e Miretti, che ha lasciato per infortunio il ritiro azzurro nelle ultime ore: a difendere i pali della porta dell’Italia c’è ancora Desplanches, con Zanotti, Ghilardi, Pirola e Calafiori a formare la linea a quattro di difesa. Sul vertice basso del centrocampo agisce Prati, con le mezzali Casadei e Ndour ai suoi lati. Sulla trequarti c’è invece Volpato, alle spalle delle punte Gnonto ed Esposito.

Primo tempo

Partenza a razzo degli azzurri, che aggrediscono la partita e dopo meno di 4’ sfiorano il vantaggio: Gnonto scappa sulla sinistra e, dopo aver disorientato l’avversario con una finta, crossa al centro per Volpato che a botta sicura a due passi dalla porta avversaria lambisce la traversa. L’azione prosegue e Casadei si guadagna un corner, sugli sviluppi del quale Pirola di testa concretizza il vantaggio azzurro. Le cose si mettono quindi subito in discesa per i ragazzi di Carmine Nunziata, che non si accontentano del vantaggio continuano a spingere cercando di tenere alti i ritmi, di verticalizzare e non dare punti di riferimento agli avversari soprattutto in attacco. Tra il 16’ e il 17’ dalla distanza ci provano prima Gnonto e poi Volpato, che costringono Amici agli straordinari. L’assedio dell’Italia porta nuovamente i suoi frutti alla mezz’ora, quando Gnonto, sulla sponda di Esposito, risolve un batti e ribatti in area con la deviazione che vale il 2-0. Sempre dall’asse Esposito-Gnonto nasce poi anche il tris azzurro al 39’: a segnarlo è ancora l’esterno del Leeds che raccoglie l’assist del compagno e di destro insacca sotto la traversa. Prima dell’intervallo l’Italia sfiora però anche il poker con Volpato che scatta in profondità sul passaggio di Ndour, scavalca Amici con un tocco sotto, ma il pallone non finisce in rete per l’intervento sulla linea di Giambalvo.

Secondo tempo

Grazie anche al vantaggio decisamente rassicurante acquisito nei primi 45’, Nunziata dopo l’intervallo ruota i suoi uomini inserendo Turicchia e Fabbian al posto di Zanotti e Casadei. La ripartenza azzurra è bruciante, perché dopo appena un minuto arriva il poker: Calafiori fa partire un filtrante con il contagiri che Volpato raccoglie per poi superare Amici con un sinistro a incrociare. Al 49’, per la prima volta, San Marino si fa vedere dalle parti di Desplanches con una bella iniziativa di Giocondo che però si fa rimontare al momento del tiro da Calafiori. Un lampo nel buio, perché l’Italia riprende ben presto a macinare gioco e al 54’ trova il quinto gol con una combinazione tra due giocatori del Bologna: dopo il buon intervento difensivo, infatti, Calafiori si rende protagonista nelle vesti di uomo assist con un cross perfetto per il neoentrato Fabbian che con il destro devia in rete la palla. A mezz’ora dalla fine arrivano anche i primi cambi per San Marino che inserisce Zavoli e Santi, ma il canovaccio del match non cambia ed anzi al 61’ arriva addirittura la sestina degli azzurri. Gnonto scatta in profondità e viene trattenuto da Matteoni; per l’arbitro Hyytia non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Esposito che spiazza Amici e firma il 6-0. Il penalty conquistato è l’ultimo guizzo della gara più che positiva di Gnonto che a 18’ dalla fine lascia il campo sostituito toccandosi il flessore della coscia destra e viene sostituito da Ambrosino. Per cercare quantomeno il gol della bandiera, Cecchetti nel finale si gioca anche la carta Benvenuti, classe 2006 all’esordio in nazionale, ma l’Italia non si ferma e mette il sigillo finale con la staffilata dal limite di Bianco che fa partire i titoli di coda del match. Il tabellino: San Marino (3-5-2): Amici; Matteoni, Giambalvo (dal 60’ Zavoli), Pasolini; Giocondi, Rastelli (dall’80 Dolcini), Zannoni, Toccaceli (dal 70’ Gasperoni), Contadini (dall’80 Benvenuti); Sensoli, Famiglietti (dal 60’ Santi). Allenatore: Cecchetti. Italia (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti (dal 46’ Turicchia), Ghilardi, Pirola (dal 63’ Guarino), Calafiori; Casadei (dal 46 Fabbian), Prati (dal 56’ Bianco), Ndour; Volpato; Gnonto, P. Esposito. Allenatore: Nunziata Arbitro: Hyytia (Finlandia) Marcatori: Pirola (4’), Gnonto (30’ e 39’), Volpato (46’), Fabbian (53’), Esposito (62’), Bianco (82’). Note – Ammoniti: Matteoni, Santi.