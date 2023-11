Quando gioca l’Italia, la classifica del girone C. Azzurri qualificati a Euro 2024 se…

Roma, 15 novembre 2023 – Siamo arrivati al momento decisivo per quanto concerne le qualificazioni all'Europeo 2024. L'Italia ha praticamente le spalle contro il muro: non può infatti permettersi di sbagliare i prossimi appuntamenti con Macedonia del Nord (venerdì 17 novembre alle 20.45 a Roma) e Ucraina (Lunedì 20 alle 20.45 a Leverkusen) se vuole conquistare il pass senza passare dagli spareggi, come già riuscito all'Inghilterra nel raggruppamento C.

Dietro alla selezione dei Tre Leoni c'è l'Ucraina dopo il successo in trasferta a Malta e la contemporanea sconfitta di Donnarumma e compagni a Wembley, con gli azzurri lontani attualmente tre lunghezze. Ai ragazzi guidati da Sergei Rebrov manca però solo lo scontro diretto con i nostri portacolori. Il che significa che, in caso di affermazione ai danni della Macedonia del Nord nella partita del 17 novembre, la Nazionale allenata da Luciano Spalletti si presenterebbe al decisivo faccia a faccia di tre giorni più tardi con l'Ucraina con due risultati a disposizione, essendosi imposta all'andata per 2-1.

Il calendario del gruppo C

Nona giornata: Italia-Macedonia del Nord, venerdì 17 novembre, ore 20:45; Inghilterra-Malta, venerdì 17 novembre, ore 20:45;

Decima giornata: Ucraina-Italia, lunedì 20 novembre, ore 20:45; Macedonia del Nord-Inghilterra, lunedì 20 novembre, ore 20:45

La classifica del gruppo C

Inghilterra 16 (già qualificata); Ucraina 13; Italia 10; Macedonia 7; Malta 0.

L'ultima speranza in caso di terzo posto

Nella malaugurata ipotesi in cui l'Italia chiudesse il raggruppamento al terzo posto, sarebbe qualificata agli spareggi, fatti di due sfide in gara secca e ai quali parteciperanno le vincitrici di ogni girone delle tre leghe della Nations League, a meno che non abbiano già il pass per la manifestazione continentale in tasca. In questo caso, il posto verrà preso dalle migliori squadre non qualificate all’interno delle loro stesse leghe. Se l'Italia dovesse classificarsi terza, allora avrebbe diritto a prendere parte agli spareggi, essendo una delle quattro vincitrici del proprio raggruppamento di Nations League (insieme a Olanda, Croazia e Spagna). I playoff si giocheranno il 21 e il 26 marzo 2024 dopo un sorteggio che determinerà gli accoppiamenti.

