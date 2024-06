Gytkjaer, uomo da Serie A: decisivo per il Venezia, 2 anni fa lo fu per il Monza

Venezia, 3 giugno 2024 – Chi di Gytkjaer ferisce, di Gytkjaer perisce. La parafrasi del celebre detto calza a pennello per l’ineluttabile gigante danese che quando si tratta di essere decisivo per la promozione in Serie A non sbaglia un colpo. Decisivo due anni fa con il Monza, decisivo ieri al Penzo con il Venezia nella vittoria sulla Cremonese che è valsa la promozione per i lagunari. A farne le spese i lombardi ma anche Stroppa, allenatore dei grigiorossi che proprio grazie al Vichingo conquistò la massima serie con i brianzoli e che ieri si è visto negare la gioia con la sua Cremonese da quel giocatore che gli aveva regalato la gloria due stagioni fa.

Il gigante trentaduenne si è dimostrato fino ad oggi l’uomo dei gol pesanti: a maggio 2022 stese il Pisa con ben tre gol spalmati nella doppia finale dei playoff. Pima con un gol al Brianteo all’andata, terminata 2-1 e poi nel ritorno in Toscana dove con una doppietta chiuse i conti nella doppia finale dei playoff: 2-1 al Brianteo con un suo gol, poi nel rocambolesco 3-4 del ritorno una doppietta pesantissima, con il gol che decise la sfida al 111° minuto dei tempi supplementari. E così è successo anche al Penzo di Cremona, con un gol al 24° minuto su assist di Gianluca Busio, decisivo per la promozione in Serie A degli uomini di Paolo Vanoli. Tra l’altro Christian Gytkjaer ha segnato anche un altro gol entrato negli annali, quello della prima vittoria in massima serie dei brianzoli contro la Juventus.

Il gigante danese è ormai in Italia dal 2020, quando in estate il neo promosso Monza aveva deciso di puntare su di lui in Serie B: con i brianzoli 77 presenze e 16 gol, poi il passaggio nel 2023 al Venezia dove finora ha collezionato 11 sigilli in 38 gare giocate con la maglia dei neroverdi. In carriera vanta anche 9 gettoni con la nazionale danese e 5 reti tra 2016 e 2019 oltre a tutta la trafila nelle selezioni giovanili e diverse stagioni tra Polonia (Lech Poznan), Germania (Monaco 1860) e Norvegia (Rosenborg).