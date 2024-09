Verona-Torino 2-3: Sanabria, Zapata e Adams firmano il successo esterno

Verona, 20 settembre 2024 – Questa notte il Torino la vivrà da primo in classifica. La squadra di Paolo Vanoli vince in trasferta sul campo dell'Hellas Verona grazie alle reti di Sanabria e Duvan Zapata. Una partita cominciata con il gas aperto per entrambe le squadre: vantaggio ospite al decimo, tempo due minuti che Kastanos segna una rete bellissima sugli sviluppi di calcio d'angolo. Al 25' Dawidowicz commette una gravissima ingenuità (gomitata in volto a Sanabria) e viene espulso, dal dischetto però Sanabria centra il palo. Il Toro controlla il ritmo e si riporta in vantaggio grazie al solito Duvan Zapata. Nel secondo tempo il Torino controlla il ritmo della partita, dalla panchina Livramento e Mosquera provano a cambiare l'inerzia della partita con le loro folate. Il Verona ci crede, ma non riesce a segnare la rete del pari e, anzi, subisce il 1-3 da Adams. Il gol di Mosquera a tempo scaduto illude il Verona, vince il Torino.

Primo tempo

Dopo meno di dieci minuti il Torino è avanti con la prima giocata in verticale della partita. Palla in avanti di Masina, Zapata sfiora di tacco per servire Sanabria, il nove si ritrova danti a Montipò e non sbaglia. Torna titolare e segna Tony Sanabria, 0-1 Torino nel primo affondo della partita. Prova a reagire subito l'Hellas, con capitan Lazovic che prova a mettere dentro un cross basso dalla sinistra che viene spazzato in angolo da Ricci. Dalla bandierina arriva subito l'1-1 la firma è di Grigoris Kastanos. Gol clamoroso del centrocampista, con Lazovic che batte l'angolo basso, Belhyane velo per il compagno che dal limite dell'area arriva e calcia di prima col mancino trovando l'angolino opposto. Nelle prime due vere occasioni della partita ci sono stati due gol, ora il match ha preso quota dopo che nei primi minuti il Torino controllava il ritmo con una innocua circolazione di palla tra difesa e centrocampo. Arriva il primo giallo della gara all'indirizzo di Diego Coppola che, al limite dell'area, ferma Zapata che stava provando a inserirsi. Sul pallone ci sono Lazaro e Ilic, Montipò ne mette cinque in barriera, che devia il calcio di punizione di Lazaro in angolo. Dal calcio d'angolo mischia con Dawidowicz che fa una follia dando una gomitata a Sanabria. L'arbitro Marinelli inizialmente fa giocare, non potendo vedere, poi dopo la comunicazione del guardalinee arriva il rosso diretto al difensore e rigore per il Torino. Sul dischetto c'è Sanabria, che ha subito il fallo. Palo di Sanabria, che poi realizza il gol, ma è fuorigioco e dunque si resta sull'1-1 con l'Hellas in dieci e siamo solo al 22'. Tanto nervosismo in campo in questo momento, con Zapata che subisce un altro fallo e si lamenta con Marinelli che ora deve tenere il polso sulla partita. Pronto un cambio per i padroni di casa, con Frese che prenderà il posto di Sarr per ricompattare la linea difensiva. Zanetti si fida del suo terzino (che agirà da centrale di sinistra), nonostante non stia benissimo. Ci prova Walukiewicz a incrociare con il destro al 25', ma la palla termina fuori. Male la difesa del Torino che si fa prendere alle spalle da una rimessa laterale, riceve e corre Lazovic che sul mancino da posizione defilata non trova la porta. Il Torino si riporta avanti: segna Duvan Zapata al 34'. Palla da sinistra a destra dove c'è Lazaro che salta un uomo, crossa e dentro c'è il colombiano che stacca perfettamente per il nuovo vantaggio granata. Con questa rete Duvan Zapata diventa il giocatore con più reti in Serie A tra quelli in attività. Negli ultimi minuti del primo tempo il Torino legittima il risultato, sfruttando l'uomo in più e facendosi vedere dalle parti di Montipò. Termina 1-2 per il Torino un primo tempo giocato a ritmi altissimi.

Secondo tempo

Si riparte con un cambio nell'Hellas, fuori Lazovic e dentro Daniliuc, prova a ridisegnare ancora una volta i suoi Zanetti. Il Torino controlla la partita cercando di chiudere definitivamente il match. Kastanos prova a fermare Ilic, ma interviene fuori tempo e in maniera scomposta sulla caviglia del centrocampista. Al 60' ancora nessuna occasione degna di nota nel secondo tempo. Ancora pericoloso Walukiewicz che arriva al tiro da fuori area, ma la sua deviazione viene sporcata da un difensore che per poco non mandava fuorigiri Montipò. Ne cambia ben tre Vanoli: dentro Adams al posto di Sanabria, campo anche per Linetty e Gineitis per Ilic e Tameze. Nell'Hellas campo per Livramento e Mosquera al posto di Tengstedt e Kastanos, mette forze fresche davanti Zanetti per provare a svoltare una partita complicata. I due dell'Hellas provano a sparigliare un po' le carte e guadagnano un calcio d'angolo con Mosquera, ma la difesa allontana. Ruba palla Belahyane, fin qui un'altra partita da vero protagonista per il centrocampista che si prende gli applausi del suo popolo. Il Verona si fa vedere con voglia e insistenza davanti, con il trio Belahyane-Livramento-Mosquera che ha riacceso il Bentegodi. La chiude il Torino con Che Adams al 79'. Unica sbavatura del secondo tempo dell'Hellas con Coppola che sbaglia il retropassaggio e Magnani si fa anticipare da Adams che ruba palla, se la sistema e col destro trova l'angolino. Tempo di riportare la palla a metà campo che Livramento si mangia il 2-3 da pochi passi dopo una imbucata centrale. Errorraccio difensivo del Torino con Masina che regala palla dentro l'area a Belahyane, poi serve Mosquera che da due passi non sbaglia.

Tabellini

Formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani; Tchatchoua (Lambourde, 86'), Belahyane, Dani Silva, Lazovic Daniliuc, 46'); Kastanos (Livramento, 67'), Sarr (Frese, 25'); Tengstedt (Mosquera, 67')

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (Dembelè, 82'), Maripan, Masina; Lazaro, Tameze (Linetty, 66'), Ricci (Njie, 92'), Ilic (Gineitis 66'), Sosa; Sanabria (Adams, 66'), Zapata

Reti: Antonio Sanabria (TOR) 10', Grigoris Kastanos (VER) 12', Duvan Zapata (TOR) 34', Che Adams (TOR) 79', Daniel Mosquera (VER) 93'