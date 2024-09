Ciclismo, Ganna stringe i denti e ci prova per i Mondiali

Roma, 13 settembre 2024 - In sua assenza il bilancio parziale dell'Italia agli Europei di ciclismo 2024 parla di due ori e un bronzo ottenuti nella cronometro individuale maschile e nella staffetta mista, oltre al fresco bronzo di Eleonora Gasparrini nella prova in linea Under-23, ma Filippo Ganna, nonostante una stagione travagliata, resta un pilastro di un intero movimento al di là dell'uscita di Edoardo Affini dal suo cono d'ombra. Al momento però le condizioni fisiche del piemontese sono lontane a quelle dei giorni migliori, al punto che anche l'appuntamento iridato di fine mese è gravato da un grosso punto interrogativo, che però il diretto interessato sta provando a trasformare in un punto esclamativo.

I dettagli

A fatica e probabilmente senza fare in tempo a ritrovare il top della forma, Ganna vuole infatti esserci a Zurigo. La data cerchiata in rosso è il 22 settembre, giorno della prova a cronometro, e un'eventuale presenza del detentore del record dell'ora non sarebbe di certo volta a fare una semplice gita in terra svizzera: nel mirino del corridore della Ineos Grenadiers ci sarebbe la quinta medaglia iridata nella specialità, con il bottino che finora parla di due ori, un argento e un bronzo. La palla adesso passa all'Italia e ai suoi vertici, che per i Mondiali rischiano di avere un bel problema di abbondanza che non si limiterebbe ai soli Ganna e Affini: in ballo, alla luce dell'ottimo rendimento mostrato in Limburgo, ci sarebbero anche Mirco Maestri e soprattutto Mattia Cattaneo, tutti in lotta per due slot. Prima però dell'appuntamento iridato c'è da concludere la spedizione continentale, con il giorno clou che sarà domenica, quello riservato alla prova in linea: il capitano sarà ovviamente Jonathan Milan, ma al suo servizio ci sarà un'intera squadra che dovrà dare tutto per provare ad arricchire ulteriormente il carniere in Limburgo.

Fidanza alla Visma-Lease a Bike Women e Cipressi alla Human Powered Health

Intanto procede anche il ciclomercato, che a livello femminile vede la Visma-Lease a Bike Women battere il colpo Martina Fidanza, che dunque lascia il Ceratizit-WNT Pro Cycling. "Questo per me è un sogno che si avvera. Sono orgogliosa di far parte a partire dalla prossima stagione di una delle squadre più forti, nella quale posso crescere al fianco di fuoriclasse del calibro di Marianne Vos e Pauline Ferrand-Prévot", ha dichiarato la figlia d'arte, che ha firmato un biennale con la speranza conclamata di dimostrare di meritarsi la permanenza futura nello squadrone olandese. Nel 2025 anche Carlotta Cipressi cambierà formazione, passando dall'UAE Development Team alla Human Powered Health. "Non vedo l'ora di iniziare e vivermi questo passo molto importante per la mia carriera e per la mia crescita personale. Amo le corse a tappe e voglio migliorare a cronometro, perché il mio obiettivo è diventare un'atleta completa": non a caso la classe 2003 è una delle speranze più floride del movimento azzurro in rosa.

