Ciclismo, come sta Evenepoel dopo il ritiro dal Giro dell'Emilia 2024

Roma, 6 ottobre 2024 - L'ultimo frame di Remco Evenepoel al Giro dell'Emilia 2024 lo vedeva fermo a bordo strada e quasi in lacrime prima di un ritiro che ha subito allertato in vista del Giro di Lombardia 2024, l'ultimo grande obiettivo di fine stagione. Dalla Soudal Quick-Step invece partono subito tutte le rassicurazioni del caso: il belga sta bene, al punto da avere ancora in programma la Coppa Bernocchi 2024 e la Tre Valli Varesine 2024, dove si riproporrà la sfida con Tadej Pogacar.

I dettagli

Certo, dopo quanto visto a Bologna parlare di sfida ad armi pari è quasi fuorviante: oggi lo sloveno fa un altro sport rispetto a tutti. Anche a Evenepoel, che probabilmente il suo picco di forma stagionale lo ha tarato sull'appuntamento olimpico. In questo 2024 in effetti si sta vedendo un corridore più maturo nella gestione della stagione, degli obiettivi e delle proprie forze, con la lezione principale che, per espressa confessione del diretto interessato, è arrivata al Tour de France 2024. Lezione, manco a dirlo, inferta proprio da Pogacar: a provare a seguire il più forte oggi ci si fa male. Da qui la resa al Giro dell'Emilia 2024: un ritiro 'nato' allorché, nella prima scalata a San Luca, Evenepoel ha realizzato la propria giornata infausta e quella di grazia, l'ennesima, del neo campione iridato, valutando il tutto sui rispettivi scatti. Una sparata senza seguito quello del belga, una progressione inesorabile quella dello sloveno. Poi la decisione: ritiro a scopo preventivo per risparmiare energie in vista dei prossimi obiettivi. Dunque, nessun allarme in casa Soudal Quick-Step, squadra che curiosamente ha visto tutti i propri corridori non terminare la prova, con il 'branco dei lupi' che si scioglie proprio quando fuori c'è un tempo da lupi. Sabato prossimo, giorno del Giro di Lombardia 2024, e probabilmente ancora prima, si capirà se la strategia al risparmio di Evenepoel pagherà dividendi o se, banalmente, contro questo Pogacar neanche il serbatoio della benzina più pieno è sufficente.

Hirschi vince la Coppa Agostoni 2024

Intanto il Trittico Lombardo si è aperto con la Coppa Agostoni 2024, che ha visto il successo di un Marc Hirschi che si conferma in forma stellare in questo finale di stagione: benissimo lo svizzero, che ha prevalso su Romain Grégoire e Paul Lapeira, con Vincenzo Albanese quinto, e ancora meglio la sua UAE Team Emirates, all'80esima vittoria nel 2024. "Sono molto contento di questo successo che è stato tutt'altro che semplice, perché ho dovuto combattere tutto il giorno contro i miei rivali. Allo sprint per fortuna sono arrivato in buone condizioni e, anche un po' a sorpresa, sono riuscito a vincere. Sono felice perché mi piace gareggiare in Italia, soprattutto in questo periodo dell'anno". Queste le parole di Hirschi che difficilmente oggi potrebbe ribadire Evenepoel, che ultimamente sembra avere un conto aperto con il nostro Paese.

