Giro d'Abruzzo 2025, vince Zimmermann

Roma, 18 aprile 2025 - Non solo la stagione delle Classiche, con imminente vista sulle Ardenne dopo aver salutato il pavé: il Giro d'Abruzzo 2025 propone il solito mix tra giovani desiderosi di mettersi in mostra e corridori esperti che sognano di rilanciare le proprie quotazioni e i risultati sembrano premiare entrambe le categorie. A cominciare dal successo in classifica generale di Georg Zimmermann.

La cronaca della gara

Il tedesco dell'Intermanché-Wanty vince davanti a due spagnoli: David De La Cruz e Pablo Torres, attardati rispettivamente di 11" e 18", mentre il miglior italiano è Filippo Fiorelli, quinto a 50". In realtà, nella corsa che ha sostituito il Giro di Sicilia nello stesso slot del calendario, si mette in mostra anche la solita UAE Team Emirates-XRG, che conferma che c'è vita oltre Tadej Pogacar. Eccome se c'è: Ivo Oliveira vince 2 tappe, tra le quali l'ultima che ha condotto la carovana da Corropoli a Isola del Gran Sasso (Santuario di San Gabriele) e quella precedente che terminava a Penne, e porta così il conto dei successi stagionali della squadra emiratina addirittura a 30. La vittoria finale va però a Zimmermann, che conferma così il buon feeling con l'Italia già emerso nelle ultime edizioni del Giro, impreziosite da tanti tentativi di fuga più o meno interessanti. Nelle pieghe della corsa abruzzese figuravano anche nomi a caccia di rilancio, magari con vista proprio sull'obiettivo Corsa Rosa, per cercare di strappare una convocazione in extremis. Da George Bennett a Stephen Williams (protagonista a sorpresa l'anno scorso al Tour Down Under e soprattutto alla Freccia Vallone), passando per Louis Meintjes: le risposte fornite dalla quota over sono state a tinte miste, mentre tra i giovani a brillare di più c'è sicuramente l'astro nascente di Edison Alejandro Callejas, protagonista ieri di un successo in solitaria ad Aremogna che sta già facendo sognare in grande una Colombia alla disperata ricerca di nuovi talenti.

Le dichiarazioni di Longo Borghini

Ha decisamente meno bisogno di rilanciare le proprie ambizioni Elisa Longo Borghini, che però probabilmente non pensava di vincere subito al ritorno dopo la commozione cerebrale rimediata al Giro delle Fiandre 2025: il palcoscenico buono diventa invece la Freccia del Brabante 2025, con Marianne Vos ed Eleonora Camilla Gasparrini a completare il podio. "Sono davvero orgogliosa di essere tornata a gareggiare in questo modo. Ripensare a dove mi trovavo il 6 aprile, in un letto d'ospedale con una commozione cerebrale e senza sapere quando sarei potuta tornare, rende la giornata di oggi ancora più speciale. Per fortuna, grazie all'incredibile supporto di tutta la squadra e soprattutto dello staff medico, mi sono ripresa rapidamente. Oggi avevamo un piano chiaro e lo abbiamo eseguito alla perfezione. Ho avuto cinque compagne di squadra straordinarie che hanno lavorato duramente per me, e gliene sono davvero grata".