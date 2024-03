Giro delle Fiandre 2024 in tv: orari, percorso, altimetria e favoriti

Roma, 30 marzo 2024 - Dopo Milano-Sanremo e Gand Wevelgem, il calendario delle classiche del nord si sposta verso gli appuntamenti clou del calendario. Il binomio Fiandre-Roubaix è sempre uno dei più ambiti dai migliori ciclisti al mondo e tradizionalmente, nel giorno di Pasqua, si corre il Giro delle Fiandre sui muri del Belgio. Kwaremont e Paterberg saranno i protagonisti della corsa dove scatti e contro scatti renderanno spettacolare l’appuntamento della seconda classica monumento in calendario, anche se all’appello mancheranno due big come Wout Van Aert, caduto mercoledì, e Tadej Pogacar, che ha deciso di concentrarsi sulla Liegi e poi sul Giro d’Italia. Lo stesso Van Aert aveva scelto la corsa rosa nella sua programmazione primaverile ma l’infortunio patito l’altro giorno, clavicola, costole e sterno, rischia di tagliarlo fuori. Sarà comunque grande spettacolo con Mathieu Van der Poel protagonista assoluto della sfida, ma attenzione alla schiera di outsider che possono sparigliare le carte in tavola, compresi gli italiani Alberto Bettiol e Matteo Trentin. Il nipote d’arte olandese, tra l’altro, punta ad entrare nel ristretto lotto di corridori che hanno vinto la corsa per tre volte. Sommario

La partenza nell’edizione 2024 torna ad Anversa e la corsa sarà lunga 270,8 chilometri per arrivare a Oudenaarde sul tradizionale traguardo. Tracciato non molto diverso da quelli recenti e i grossi cambiamenti sono stati apportati nei primi 100 chilometri dove si percorreranno, per ragioni di sicurezza, strade più ampie. Per quanto riguarda i muri saranno 17 con qualche novità. Sono stati infatti tolti i muri di Corte Ast, Kortekeer, Eikenberg e Kanarieberg, mentre sono stati aggiunti quelli di Kappelleberg, Nieuwe e Kruisberg. Gli altri muri rimarranno invece gli stessi con la solita accoppiata Oude Kwaremont e Paterberg a decidere la corsa. Il primo verrà scalato tre volte, il secondo due: saranno i trampolini di lancio per il futuro vincitore?

Due grandi assenti al Fiandre. Sfortunato Wout Van Aert, caduto all’Attraverso le Fiandre e ai box con frattura alla clavicola e problemi a costole e sterno, e assente per decisione Tadej Pogacar, vincitore 2023 (la Uae dovrebbe puntare su Tim Wellens). E allora i galloni di favorito numero uno apparteranno a Mathieu Van der Poel, che guiderà la sua Alpecin, sconfitto qualche giorno fa da Mads Pedersen. Proprio l’alfiere della Lidl Trek è caduto assieme a Van Aert mercoledì, ma è stato uno dei pochi non avere guai seri e sarà al via al Fiandre, seppur acciaccato. Il terzo favorito è invece Matteo Jorgenson, vincitore nell’Attraverso le Fiandre e capitano della Visma Leasy Bike in assenza di Van Aert. Attenzione anche ad Alberto Bettiol, che mercoledì ha mostrato buona gamba ma è stato fermato dai crampi, e a Matej Mohoric, sempre pericoloso per le sue tattiche di gara fuori dal coro. Tra gli italiani ci proverà anche Matteo Trentin, passato alla Tudor per fare il capitano. Outsider della contesa Kasper Asgreen, ex vincitore del Fiandre, Stefan Kung e Michael Matthews. Altri italiani protagonisti possono essere Jonathan Milan della Lidl, Lorenzo Milesi della Movistar e Gianni Moscon della Soudal Quick Step. Michael Matthews punta ad un podio dopo l’ottima Milano-Sanremo persa di un soffio contro Jesper Philipsen: “Il Fiandre è una corsa molto dura, ma stiamo bene e siamo pronti. La mia forma è buona, ma ci serve un po’ di fortuna e speriamo che tutto vada per il meglio. Dopo la Sanremo mi sento bene e sarebbe bello fare un altro podio. Non sarà facile ma lotteremo al massimo delle nostre possibilità”.

Edizione numero 108 del Giro delle Fiandre che ha visto nella storia il dominio dei corridori di casa capaci di vincere ben 69 volte, contro le 12 vittorie degli olandesi e le 11 degli italiani. Il campione uscente è Tadej Pogacar, assente, così Mathieu Van der Poel cercherà il terzo successo in carriera negli ultimi cinque anni. Impressionante l’olandese che dal 2020 a oggi ha sempre chiuso o primo o secondo al Fiandre, vincendo su Van Aert e Van Baarle nel 2020 e nel 2022 e perdendo da Asgreen e Pogacar negli anni dispari. L’ultimo successo italiano risale al 2019 quando Alberto Bettiol vinse in solitaria su Kasper Asgreen e Alexander Kristoff. Il primo successo italiano della storia risale al 1949, quando Fiorenzo Magni sconfisse Olivier e Schotte per infilare una tripletta fino al 1951, poi digiuno di oltre 15 anni per arrivare al successo di Dino Zandegù nel 1967 su Forè e Merckx. Altra lunga attesa, ventitré anni, per giungere alla vittoria di Moreno Argentin nel 1990, in un decennio florido per gli italiani con Gianni Bugno trionfatore nell’edizione 1994, Michele Bartoli nel 1996, Gianluca Bortolami nel 2001 e Andrea Tafi nel 2002. Prima di Bettiol nel 2019 ci fu anche il successo di Alessandro Ballan nel 2009. Nella storia solo sei corridori hanno vinto tre volte il Fiandre, Van der Poel può raggiungerli: Buysse (1940, 1941 e 1943), Magni (1949, 1950, 1951), Leman (1970, 1972 e 1973), Musseuw (1993, 1995 e 1998), Boonen (2005, 2006 e 2012) e Cancellara (2010, 2013 e 2014). Piccola curiosità per il Fiandre 2024, la EF di Bettiol ha deciso di indossare una maglia particolare creata da Rapha per celebrare la campagna Past Forward in occasione del ventesimo anniversari dell’azienda. Niente tradizionale colore rosa per la EF che correrà con una divisa integrale nera con una fascia bordata di rosa sul petto e sulla manica sinistra.

Gli appassionati potranno sistemarsi sulle loro poltrone nella domenica di Pasqua fin dal mattino. Il Fiandre 2024 si corre domenica 31 marzo e prevede una doppia integrale diretta tv. Live in chiaro dalle 9.45 su Raisport Hd, canale 58, fino alle ore 15, poi passaggio su Rai Due per il finale di corsa fino alle 17. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, dalle 9.45, con telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Giro delle Fiandre 2024, i favoriti