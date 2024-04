Giro d'Italia 2024, crisi Movistar Team: Quintana, Gaviria e Milesi per il rilancio

Roma, 29 aprile 2024 - Manca sempre meno al Giro d'Italia 2024, in partenza da Venaria Reale il 4 maggio tra sogni e ambizioni personali e di squadra. Nel secondo ambito rientrano le priorità della Movistar Team, squadrone che negli anni scorsi avrebbe partecipato con velleità di podio o addirittura di maglia rosa e che invece a breve sarà al via del primo Grande Giro della stagione per evitare una dolorosa retrocessione.

I dettagli

A parlare è la classifica UCI della categoria World Tour, che oggi vede la formazione spagnola a quota 2476 punti e soprattutto al 18esimo posto: alle sue spalle ci sono, in forte ascesa, Cofidis e Uno-X Mobility, mentre davanti cominciano a prendere il largo e allontanarsi il Team DSM-Firmenich PostNL e l'Intermarché-Wanty, oltre all'Arkéa-B&B Hotel. In ballo c'è un posto al sole nell'élite del ciclismo mondiale per scongiurare la retrocessione, scenario toccato pochi anni fa alla Lotto Dstny che non a caso, in ottica Giro d'Italia, ha fatto scelte diverse già a partire dall'inverno: la squadra belga, con tanto di 'no grazie', ha rifiutato l'invito ricevuto dalla Corsa Rosa per dedicarsi alle altre competizioni (poche per la verità) in calendario a maggio, con l'obiettivo dichiarato di racimolare punti per risalire la china e tornare nella prima categoria. La Movistar Team, anche per onorare il nome e il prestigio che da anni la accompagna, ha preso un'altra posizione: sì al Giro d'Italia e anche con una formazione di tutto rispetto. A meno di ribaltoni dell'ultima ora, infatti, il roster è già fatto e annovera tra le sue fila anche chi la Corsa Rosa, esattamente 10 anni fa, l'ha pure vinta: si tratta di Nairo Quintana, reduce da una stagione da svincolato (e quasi sull'orlo del ritiro) dopo la positività al Tramadolo (sostanza vietata ma non dopante) riscontrata al Tour de France 2022, dal quale è stato squalificato nonostante l'ottimo ingresso in top 10. Da allora il vuoto, a parte tante voci, prima del ritorno di fiamma con la Movistar Team, la sua isola felice, che al momento dell'ingaggio aveva eletto il colombiano a primo gregario di lusso di Enric Mas. Quest'ultimo però al Giro d'Italia 2024 non ci sarà, mentre sono attesi al via Albert Torres, Will Barta, Davide Cimolai, Fernando Gaviria, Lorenzo Milesi, Einer Rubio e Pelayo Sanchez: sulla carta un roster interessante e adatto alla caccia delle tappe sia in volata sia quando la strada sale. Nel primo ambito rientra Gaviria, nel secondo Rubio, oltre allo stesso Quintana: il tutto con l'incognita della classifica generale da estendersi a Milesi, specialista delle cronometro pronto ad andare a caccia della consacrazione sulle strade di casa dopo l'ottima Vuelta 2023 a referto, con tanto di maglia rossa indossata prima del ritiro forzato per i postumi di una caduta. Insomma, sulla carta la Movistar Team può rilanciare le proprie quotazioni al Giro d'Italia: così come Quintana proverà a fare lo stesso in prima persona.

