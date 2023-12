Giro d'Italia 2024, l'agente di Pogacar: "Ci sta pensando"

Roma, 13 dicembre 2023 - Il conto alla rovescia di appassionati e addetti ai lavori all'inizio della prossima stagione ha da pochissime ora toccato il -30 giorni al via del Tour Down Under 2024. Ad accendere le fantasie però non è solo l'imminente ripresa delle attività dopo mesi di attesa: la querelle legata al possibile debutto di Tadej Pogacar al Giro d'Italia 2024 si arricchisce di un nuovo capitolo che ridà speranza ai tifosi azzurri.

I dettagli

L'ultimo scossone lo dà una voce molto vicina allo sloveno, quella di Alex Carera, patron dell'agenzia A&J All Sports che da oltre un quarto di secolo si occupa in totale di circa una settantina di atleti. Ai microfoni di Sport2day il procuratore ha svelato una verità non così scontata dopo le recenti indiscrezioni che spingevano verso la tesi opposta: Pogacar in realtà è ancora nel pensatoio con riguardo alla partecipazione alla prossima Corsa Rosa. "In questo momento nessuno conosce la risposta a questa domanda: neanche Tadej in persona". Carera spiega poi l'iter che in questi casi (e in particolare in casa UAE Team Emirates) conduce alla decisione finale. "Mauro Gianetti (il team principal della formazione emiratina, ndr) incontrerà i massimi esponenti della squadra, che ovviamente dovranno essere coinvolti per stilare il programma del proprio atleta di punta. Il dirigente svizzero poi andrà in Spagna, ne parlerà con Pogacar e nel giro di pochi giorni sapremo il verdetto su uno dei nodi cruciali della sua stagione. Una cosa certa però c'è già: l'anno prossimo Tadej farà più corse in Italia rispetto al 2023. Per il resto, sappiamo come funziona in questo sport: nessuna decisione può essere presa con leggerezza e tutto va analizzato nei minimi dettagli".

Il programma della Lidl-Trek

Se in casa UAE Team Emirates vigono ancora dei dubbi, la Lidl-Trek ha già le idee chiarissime per il proprio 2024, che si preannuncia a fortissime tinte azzurre. Il protagonista designato al Giro d'Italia 2024 sarà Giulio Ciccone per quanto riguarda la classifica generale e quella relativa agli scalatori. Il corridore abruzzese, che aveva saltato la passata edizione della Corsa Rosa a causa della positività al Covid, in realtà sarà anche l'addetto alle fughe insieme ad Andrea Bagioli, uno dei volti nuovi insieme a Jonathan Milan, protagonista delle volate (con l'obiettivo di confermarsi maglia ciclamino anche nella nuova squadra) insieme a Jesper Stuyven. Al Tour de France 2024 saranno invece di scena il nuovo e il vecchio: il nuovo, Tao Geoghegan Hart, cercherà di insidiare i favoritissimi ai piani alti della graduatoria, mentre il vecchio, Mads Pedersen, proverà a imporsi negli sprint puri ma anche in quelli più mossi. Il danese, abituato ad avere la forza fisica di disputare più Grandi Giri in stagione (oltre a qualche Classica), sarà di scena anche alla Vuelta 2024, dove l'addetto alla classifica generale sarà Mattias Skjelmose, chiamato a dare risposte in tal senso dopo una stagione, la scorsa, leggermente al di sotto le aspettative.

Leggi anche - Sneijder shock: "Una donna su una panchina maschile? Stiamo impazzendo"