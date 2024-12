Giro d'Italia 2025, la Grande Partenza dall'Albania: le tappe

Roma, 23 dicembre 2024 - Dopo il rinvio della presentazione del percorso, inizialmente prevista per metà novembre, la ridda di voci si è rincorsa intorno al Giro d'Italia 2025 e al suo destino, con tanto di numerose ipotesi ventilate su eventuali retroscena. Poi nelle scorse settimane il direttore Mauro Vegni ha rotto il silenzio, annunciando il 13 gennaio 2025 come la data buona per sollevare il velo sul tracciato dell'edizione numero 108 e anche sul Giro d'Italia Women 2025. Prima di Natale però, sotto l'albero, la sorpresa per gli appassionati si chiama Grande Partenza, che per la 15esima volta avverrà in territorio straniero. Per la precisione in Albania.

Le tappe in Albania

Il 9 maggio la carovana sarà a Durazzo per poi arrivare a Tirana dopo 164 km, inframezzati da 3 GPM, per un dislivello totale di 1.800 metri. Sarà poi la volta di una cronometro individuale di 13,7 km: il tracciato, mosso e con un GPM nel mezzo, sarà per specialisti, ma non solo. La tre giorni in Albania si chiuderà con la Valona-Valona di 160 km, con altri 2 GPM in programma e oltre 2.700 metri di dislivello. Il 12 maggio poi il Giro arriverà in Italia e lo farà in Puglia: probabilmente uno spoiler di quello che potrebbe essere il prosieguo del percorso.

Le tappe

Tappa 1 (9 maggio): Durazzo-Tirana (164 km)

Tappa 2 (10 maggio): Tirana-Tirana (13,7 km, cronometro individuale)

Tappa 3 (11 maggio): Valona-Valona (160 km)

Il commento di Rcs Sport

A Paolo Bellino, direttore generale di Rcs Sports & Events, il compito di commentare un passo storico per il Giro, l'Italia e l'Albania, storicamente e geograficamente Paesi molto vicini. "Siamo stati convinti dall'organizzazione, dall'entusiasmo e dalla forza trascinante del presidente Edi Rama: a tutto questo non potevamo dire di no. Qui lasceremo una grande 'legacy', ci saranno un incremento del turismo e la nascita di nuove professioni, ad esempio legate al ciclismo". Non manca poi il commento del direttore Vegni. " Saranno 3 tappe molto importanti, con protagonisti di tutto rispetto. Chi lascerà l'Albania con la maglia rosa potrà tenerla per qualche giorno in Italia e questo sarà il simbolo del legame forte tra i nostri Paesi".

Il commento di Edi Rama

Lo stesso Rama, primo ministro albanese, non ha mancato di sottolineare l'importanza di un evento storico e l'orgoglio per aver messo a punto una Grande Partenza tutt'altro che scontata. "Abbiamo battuto Paesi più ricchi e bravi di noi e così avremo la possibilità di mostrare al mondo il nostro territorio. Ho sempre detto che l'Albania è una piccola Italia e adesso, con questa Grande Partenza, saremo veramente un'Italia dall'altro lato del mare. Per noi sarà una prima volta, ma spero non l'ultima".

