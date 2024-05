Giro d’Italia 2024, tappa 3 di Fossano in tv: percorso, altimetria, orari e favoriti

Novara, 5 maggio 2024 – Primo assolo di Tadej Pogacar al Giro con il successo, in stile Pantani, al Santuario di Oropa. Come il Pirata nel 1999, una foratura a inizio salita aveva fatto perdere contatto allo sloveno che è poi rientrato e ha sfruttato il lavoro di squadra per fare selezione. Alla fine lo scatto portentoso a pochi chilometri dall’arrivo è valso il successo in solitaria con 27 secondi su Daniel Martinez, Geraint Tomas, un ottimo Lorenzo Fortunato, e Florian Lipowitz. Qualche secondo più indietro Cian Uijtdebrokes, leader della Visma. In difficoltà gli altri italiani con Damiano Caruso a 1’29” poco dopo Filippo Zana e Domenico Pozzovivo, mentre ha sofferto Antonio Tiberi, solo 34esimo a 2’24” e preda di una foratura a inizio salita che lo ha tolto di mezzo nel momento della bagarre. La generale vede ora Pogacar in testa con 45” su Thomas e Martinez e 54 su Ujitdebrokes e Rubio. Primo italiano in graduatoria Lorenzo Fortunato a 1’05”. Le prossime tappe con un occhio alla generale saranno la sesta, la settima e l’ottava, mentre la terza, con arrivo a Fossano lunedì 6 maggio, sarà adatta ai velocisti.

Percorso

Sono 166 i chilometri da Novara a Fossano e con ogni probabilità si staglierà un arrivo in volata. Tappa piatta con alcuni piccoli saliscendi nella parte centrale. La breve salita di Lu costituisce una delle poche e brevi asperità di giornata. Finale caratterizzato dallo strappetto di Cherasco fino all’ultima breve ascesa che porta a Fossano. Ultimi 3 km praticamente rettilinei con una sola curva a gomito a 1300 m dall’arrivo. Profilo perfettamente pianeggiante eccettuato il tratto dai -4.5 km ai -3 km che sale costantemente al 5% circa con ampi curvoni. Retta finale di 1.300 metri su asfalto larghezza 9 metri. Tappa adatta a qualche finisseur oppure a velocisti in grado di reggere ad attacchi finali.

Favoriti

Tappa non di facilissima lettura, ma potrebbe essere la prima chance per i velocisti. I principali in gara sono Kaden Groves, Jonathan Milan, Phil Bauhaus, Fabio Jakobsen, Fernando Gaviria, Caleb Ewan e Tim Merlier. Attenzione a Biniam Girmay oppure ad un finisseur come Julian Alaphilippe o una sparata di Pippo Ganna. Anche Matteo Trentin potrebbe essere uno dei protagonisti della tappa.

Dove vederla in tv

La tappa si disputa lunedì 6 maggio con partenza da Novara alle ore 13.10 e arrivo previsto a Fossano, in una media compresa tra i 42 e i 46 orari, tra le 17.02 e le 17.22. Per quanto riguarda i passaggi salienti c’è il Gpm di Lu tra le 14.39 e le 14.46 e il traguardo volante di Masio tra le 15.04 e le 15.14. Diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 13, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Live in chiaro dalle 12.40 con Giro Mattina su Raisport Hd, canale 58, poi dalle 13.30 Prima Diretta e dalle 14 passaggio su Rai Due per il finale di tappa. In streaming su Raiplay.