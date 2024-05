Giro d’Italia 2024, la tappa 8 di Prati di Tivo in tv: favoriti e orari

Perugia, 10 maggio 2024 – Il Giro 2024 nelle mani di Tadej Pogacar dopo la cronometro di Perugia. La maglia rosa ha battuto anche Pippo Ganna, che ha pagato sulla salita finale, ma soprattutto ha rifilato distacchi importanti ai rivali della generale e solo Daniel Martinez è riuscito a limitare i danni, assieme ad Antonio Tiberi che però partiva già con un ampio ritardo a causa della doppia foratura di Oropa.

Insomma, Tadej ha già messo una mezza ipoteca sulla vittoria finale e sabato, a Prati di Tivo, può scavare ulteriormente il solco e mettere in cassaforte la corsa già nella prima settimana. Basti pensare che il suo vantaggio è già di oltre due minuti e mezzo su Martinez e Thomas e nel secondo arrivo in salita del Giro c’è la possibilità di ampliare il margine. La forma c’è, è ottima, e le tappe che si è preso di riposo dopo il scoppiettante avvio gli hanno consentito di arrivare al meglio nelle frazioni decisive della prima settimana. A Prati di Tivo potrebbe comunque esserci una chance per una fuga di scalatori fuori classifica perché non è detto che la Uae voglia spremersi per tenere chiusa la corsa.

Favoriti

Quella di Prati di Tivo, con pochissima pianura, appare una tappa adatta ad una fuga. Essendoci già un ampio margine fuori dalla top ten, undicesimo è Arensman a 5’09”, Pogacar potrebbe concedere carta bianca a qualche scalatore fuori classifica ed evitare di spremere i suoi per cercare di vincere la tappa. Magari attaccherà sull’ultima salita ma per la vittoria parziale la fuga può andare a bersaglio. Citiamo corridori come Paret Peintre, Vansevenant, Piganzoli, Pozzovivo, Storer, Lopez, Geschke e Hirt. In ottica generale, i pretendenti al podio dovranno provare a fare qualcosa, non tanto per attaccare Pogacar ma per staccare potenziali rivali. Ci si attende qualcosa da Uijtdebrokes, che è sceso in settima posizione, così come Ben O’Connor che non è distante dal podio, ma occhio anche a Lorenzo Fortunato, scalatore puro. Da verificare le possibilità di Antonio Tiberi che dovrà provare a scalare ulteriormente la classifica essendo ora ottavo. Tutto partendo da un presupposto: al primo scatto di Pogacar chi potrà pensare di seguirlo?

Dove vederla in tv

La tappa si disputa sabato 11 maggio con partenza da Spoleto alle 12.30 con i seguenti passaggi: Forca Capistrello tra le 14 e le 14.13, Croce Abbio tra le 15.51 e le 16.18, inizio ultima salita tra le 16.21 e 16.51, arrivo previsto in cima tra le 16.57 e le 17.33. Si stima una media orario tra i 32 e i 36 km/h. Diretta dalle 12 su Raisport Hd, canale 58 del digitale, poi passaggio su Rai Due fino alla fine della tappa. In streaming su Raiplay. Live su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 12.15. In streaming su Dazn e Discovery Plus.