Giro di Lombardia 2024: altimetria, percorso favoriti e orari tv

Bologna, 11 ottobre 2024 – Si chiude la stagione ciclistica con la classica delle foglie morte, che tradotto significa Giro di Lombardia. Sarà un’altra occasione per vedere all’opera in Italia Tadej Pogacar, che ci arriva da super favorito dopo aver vinto il mondiale e sfoggiato la maglia iridata nel trionfo in solitaria al Giro dell’Emilia, vinto e dominato con un attacco sul primo passaggio sul San Luca. Mostruoso. Ma gli avversari ci sono e vorranno prendersi l’ultima vittoria stagionale, per una corsa che promette spettacolo con la presenza di Marc Hirschi, Remco Evenepoel e Matteo Jorgenson. Sarà un Giro di Lombardia modificato dal maltempo, perché le recenti piogge hanno imposto agli organizzatori di togliere la salita del Passo Ganda e di modificare la sede di arrivo che non sarà più sul Lungo Lario.

Il percorso

Saranno 255 i chilometri da Bergamo a Como per l’edizione 2024 del Giro di Lombardia, ma con qualche modifica rispetto al tracciato originale. Non si scalerà il Passo Ganda, bensì al chilometro 37 si girerà verso Albino per andare ad affrontare il Selvino, per poi rientrare sul percorso canonico al chilometro 57. Un’altra modifica riguarda la linea di arrivo, non più sul Lungo Lario, visto il pericolo esondazioni, ma in via Felice Cavallotti. Dove si innescheranno i duelli per la vittoria? Tre sono le salite principali del finale. Prima la Madonna del Ghisallo che si affronta al chilometro 176 di corsa, poi il duro Colma di Sormano che è lungo 12.9 chilometri alla pendenza media del 6.9% e massime del 13%, con vetta a 40 dal traguardo, infine il San Fermo della Battaglia, ultimo muro situato ad appena sei chilometri dall’arrivo.

Favoriti

Il principale favorito della contesa, manco a dirlo, è ovviamente Tadej Pogacar, che cercherà di vincere l’ultima classica dell’anno con la maglia di campione del mondo. L’Italia, dove il tifo per lui è grande, lo aspetta. Il duello sarà con Remco Evenepoel, plurivincitore della Liegi ed ex campione del mondo, ma il belga nel finale di stagione ha messo in mostra una condizione non del tutto ottimale. Outsider sono il compagno di Pogacar, cioè Marc Hirschi, lo statunitense della Visma Matteo Jorgenson, il lettone della Lidl Toms Skujins e il russo Aleksandr Vlasov. Attenzione anche ad Adam Yates, Pavel Sivakov, Matei Mohoric, Florian Lipowitz, Enric Mas, Simon Yates, Nelson Powless, recente vincitore del Gran Piemonte, e David Gaudu. E gli italiani? Ce ne sono diversi che proveranno a essere protagonisti. Non è uomo da classiche ma Antonio Tiberi cercherà una giornata da protagonista, poi gli scattisti più puri come Giulio Ciccone, Davide Piganzoli, Giulio Pellizzari, Filippo Zana, Lorenzo Fortunato e Luca Vergallito proveranno a regalare una gioia che all’Italia manca da troppo tempo. Da sottolineare l’ultima gara della lunga ed eterna carriera di Domenico Pozzovivo che a Como saluterà l’attività agonistica. Lo scalatore di Policoro ha scontato una carriera sfortunata tra cadute e infortuni, ma è sempre stato nel cuore degli appassionati e degli amatori per la grande forza di volontà e la grande professionalità messa in strada. Alle salite ha sempre dato del tu. Non ci sarà invece Andrea Bagioli, fermato dalla febbre.

Le dichiarazioni

C’è grande attesa per l’ultimo duello del 2024 tra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. Lo sloveno è favorito, è arrivato più in forma al finale di stagione e se avrà la stessa condizione del Giro dell’Emilia sarà dura seguirlo in salita. Pogacar vuole un’ultima vittoria stagionale nell’ultima classica monumento, soprattutto in Italia e con la maglia iridata: “Al Giro dell’Emilia è stato speciale vincere con la maglia di campione del mondo – le sue parole alla vigilia – Lo stato di forma è ancora buono e voglio provarci anche al Lombardia. La stagione è stata fantastica, tutto ha funzionato alla perfezione ma non è ancora finita e vogliamo portare a casa un altro risultato importante”. Inevitabile, con prestazioni sempre più elevate da parte dell’intero gruppo, parlare del tema doping, che da sempre accompagna il sospetto sui corridori che sono in bicicletta sei o sette ore con medie stupefacenti. Pogacar parla chiaro: “Sarebbe davvero stupido mettere a rischio la salute per la carriera – la risposta dello sloveno – Ci saranno sempre sospetti ma non posso farci niente. Mettere a rischio la salute sarebbe come buttare via la tua vita e io non voglio correre il rischio di ammalarmi”. Proverà a batterlo, come detto, Remco Evenepoel, ma il belga sembra arrivato con le batterie un po’ scariche: “Il Lombardia è una corsa speciale e ha un finale aperto a varie soluzioni – l’analisi di Remco – Non ci sarà il Ganda, che forse per me è una buona notizia, ma non credo cambierà il risultato della corsa. Pogacar è il favorito e se avrà gli stessi dati del Tour in molti non riusciranno a seguirlo. Cercherò di seguire Tadej il più a lungo possibile e sono qui per rendergli la vita difficile, altrimenti non mi sarei presentato alla partenza”.

Orari tv

Il Giro di Lombardia 2024 si disputa sabato 12 ottobre con orario di partenza alle 10.40 e questi passaggi principali: Madonna del Ghisallo tra le 14.59 e le 15.20, Colma di Sormano tra le 15.51 e le 16.29, San Fermo della Battaglia tra le 16.37 e le 17.19 e arrivo previsto a Como tra le 16.42 e le 17.26. Diretta integrale della corsa sia in chiaro che a pagamento. Live su Raisport Hd, canale 58, dalle 10.25 con passaggio su Rai Due dalle 14 per il finale di corsa. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, a partire dalle 10.25. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Si chiude dunque la stagione delle classiche monumento e si chiude l’annata 2024 che ha visto Pogacar dominare in lungo e in largo tra Giro, Tour e Mondiale. Qualcuno lo fermerà o sarà un altro trionfo in solitaria?