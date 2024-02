Ciclismo, grave infortunio per Cecilie Uttrup Ludwig: a rischio l'intera stagione

Roma, 29 febbraio 2024 - Neanche il tempo di far entrare pienamente nel vivo la nuova stagione che il ciclismo femminile rischia di aver già perso una delle protagoniste più attese: Cecilie Uttrup Ludwig sarà costretta a fermarsi a lungo a causa della frattura dell'osso sacro.

I dettagli

Per la danese è risultata fatale la caduta occorsa sabato in occasione dell'Omloop Het Nieuwsblad 2024: un brutto tonfo sulla schiena che purtroppo non si è risolto con una 'semplice' contusione da smaltire magari nel giro di poche settimane. In realtà, fin dai primi istanti le impressioni respirate in casa FDJ-Suez erano state pessime e gli ultimi riscontri effettuati nelle ore successive hanno confermato i timori peggiori. "La convalescenza al momento non può essere stabilita con certezza per quanto riguarda i tempi. Noi siamo pronti a dare a Cecilie tutto il supporto necessario per garantirle un programma di recupero personalizzato e ottimale per consentirle di tornare alle gare nella miglior condizione possibile": queste le parole della squadra francese che, nonostante la positività ostentata a parole tramite un comunicato, teme di rivivere il calvario sportivo e soprattutto umano che ormai da quasi 2 anni sta affliggendo Marta Cavalli, l'altra stella di un roster ora ulteriormente impoverito. Non solo il grave infortunio che terrà ai box per un tempo ancora indecifrato (ma lungo) Uttrup Ludwig: un'altra eredità lasciata dall'Omloop Het Nieuwsblad 2024 è stato un lancio di una bibita da parte di uno spettatore verso Marianne Vos, che poi avrebbe vinto davanti a Lotte Kopecky ed Elisa Longo Borghini. Dopo i dovuti controlli, lo spettatore in questione sarebbe stato individuato e verosimilmente pronto a pagare le conseguenze del suo gesto, che ricorda quanto accaduto più volte, tra l'altro spesso a quelle latitudini, in occasione del lungo inverno del ciclocross: il bersaglio, in quel caso, è stato spesso Mathieu Van Der Poel, curiosamente a sua volta un olandese ma colpito dal fuoco amico del pubblico di Hulst, località sempre nelle Fiandre. Se Vos ha incassato la sgradita 'doccia' in maniera passiva nonostante un temperamento forte, Van Der Poel aveva invece reagito con uno sputo, beccandosi solo un'ammenda dall'UCI e non la sospensione prevista in questi casi: un'altra sentenza che, nei mesi scorsi, ha aperto diversi dibattiti nel mondo del ciclismo.

Lutto per Valverde e la sua squadra

Mondo del ciclismo che vive un profondo lutto per la scomparsa di Juan Pujalte, giovane talento deceduto in un ospedale di Cartagena per le conseguenze dell'impatto con un'auto avvenuto nella Murcia. Il 18enne era considerato in patria (e non solo) una promessa molto brillante delle due ruote e pedali e infatti aveva già attirato le attenzioni di Alejandro Valverde e del suo Valverde Team-Ricardo Fuentes, formazione spagnola per gli Under-23. Fatali per Pujalte le ferite in particolare a reni, milza e testa, oltre a una profonda emorragia interna: una brutta botta per Valverde, che ha commentato l'incidente, avvenuto durante una sessione di allenamento, con profondo sgomento.

