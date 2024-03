Guida alla Milano-Sanremo 2024: la data e le altre info da sapere

Roma, 14 marzo 2024 - Archiviate la Parigi-Nizza, vinta da Matteo Jorgenson, e la Tirreno-Adriatico, conquistata dal compagno Jonas Vingegaard, è tempo di pensare alle classiche di un giorno. Come sempre, la prima in calendario – sabato 16 marzo – è Classicissima, la gara che sa di primavera, ovvero la Milano-Sanremo. Arriva marzo e puntuale arrivano anche la Cipressa e il Poggio per una delle gare più spettacolari in agenda, con il finale che ha sempre una trama non prevedibile tra possibile arrivo in volata oppure sparata di un finisseur. Si ricorda, per esempio, l’assolo di Mathieu Van der Poel nel 2023, capace di battere un ristretto gruppetto di fenomeni come Pippo Ganna, Wout Van Aert e Tadej Pogacar. Tra questi, nell’edizione 2024, il belga non ci sarà, mentre gli altri si. E attenzione anche a Jonathan Milan, uscito dalla Tirreno con due vittorie di tappa, ma gli scattisti faranno di tutto per evitare un arrivo in volata che li sfavorirebbe. Vdp e Pogacar pronti a fare i diavoli a quattro sul Poggio per staccare la concorrenza.

Il percorso

La Sanremo 2024 partirà da Pavia e sarà lunga ben 288 chilometri. I primi 45 saranno una novità in pianura e dalla località Casteggi si rientra nel percorso classico. Poi, come sempre, il Passo del Turchino a metà percorso, chilometro 138, apre verso la seconda parte in direzione Aurelia per arrivare alla classica sequenza di capi, Mele, Cervo e Berta, e in località San Lorenzo al Mare ci sarà il solito scoppiettante finale. Si inizia con la Cipressa che misura 5.6 chilometri al 4.1% di pendenza media poi, a 9 dall’arrivo, il Poggio di Sanremo, 3.7 chilometri al 4% e punte dell’8%. Segue una discesa da brividi per arrivare a Sanremo con ultimi due chilometri su lunghi rettilinei e arrivo in via Roma.

I possibili protagonisti

Senza Wout Van Aert, gli occhi saranno tutti rivolti al possibile duello tra Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar, con lo sloveno reduce dall’assolo alle Strade Bianche e l’olandese dominante nel ciclocross e già vincitore della Sanremo. Tra gli uomini più attesi c’è sicuramente Pippo Ganna che ha già dimostrato di poter fare grandi cose sul Poggio e sogna la vittoria nella Classicissima, assieme al suo compagno di squadra Thomas Pidcock. Tra i protagonisti va citato anche Matej Mohoric, uomo dalle mille risorse e sempre temibile per la sua strategia di corsa. Tra i velocisti, i calibri più attesi sono Jasper Philipsen, Arnaud Demare, Biniam Girmay, Aleksander Kristoff e Caleb Ewan. In casa Italia c’è anche la carta Jonathan Milan che è reduce da due successi di tappa alla Tirreno Adriatico. Annunciati anche Stuyven, Kwiatkowski e Alaphilippe.

Dove vederla in tv

La Milano-Sanremo 2024 si disputa sabato 16 marzo con partenza alle ore 10.15 da Pavia. La corsa sarà visibile in tv sia in chiaro che a pagamento. Sulla tv nazionale diretta fiume prima su Raisport Hd e poi dalle 14 su Rai Due, mentre a pagamento saranno i canali Eurosport a trasmettere il live della gara. In streaming su Raiplay, Discovery Plus e Dazn.