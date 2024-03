Milano-Sanremo 2024 in tv: percorso, altimetria, orari e favoriti

Milano, 15 marzo 2024 – È arrivato il tempo della prima classica di primavera con la Milano-Sanremo 2024. Partenza da Pavia e consueto arrivo in via Roma, a Sanremo, dopo 288 chilometri di corsa e con il solito finale da finisseur tra Cipressa, Poggio e discesa verso l’arrivo. Sarà grande spettacolo, con Mathieu Van der Poel pronto a difendere il titolo vinto l’anno scorso, spettacolare azione sul Poggio a staccare Pogacar, Ganna e Van Aert, ma lo sloveno è uscito in grande forma dall’inverno ed è reduce dal dominio alle Strade Bianche. Un duello stellare. Ci proveranno anche gli italiani, con Pippo Ganna che cerca il successo sfuggito l’anno scorso, ma attenzione anche a Jonathan Milan che alla recente Tirreno-Adriatico ha vinto due tappe.

Sommario

La Sanremo 2024 partirà da Pavia e sarà lunga ben 288 chilometri. I primi 45 saranno una novità in pianura e dalla località Casteggi si rientra nel percorso classico. Poi, come sempre, il Passo del Turchino a metà corsa, chilometro 138, per poi viaggiare in direzione Aurelia per arrivare alla classica sequenza di capi, Mele, Cervo e Berta, e in località San Lorenzo al Mare ci sarà il solito scoppiettante finale. Si inizia con la Cipressa che misura 5.6 chilometri al 4.1% di pendenza media poi, a 9 dall’arrivo, il Poggio di Sanremo, 3.7 chilometri al 4% e punte dell’8%. Segue una discesa da brividi per arrivare a Sanremo con ultimi due chilometri su lunghi rettilinei e arrivo in via Roma.

Sul percorso va comunque monitorata una frana caduta in località Finale Ligure nei giorni scorsi a causa delle abbondanti piogge. Gli organizzatori sono al lavoro per mettere in sicurezza il tratto e c’è ottimismo di conservare il percorso originale, ma sono pronti un paio di piani alternativi su quel tratto nel caso non si riesca a ripristinare il passaggio. Una idea è far passare i corridori sulla A 10 per poi rientrare successivamente sull’Aurelia, mentre la seconda ipotesi è affrontare la salita di Le Manie.

Sono due i favoriti principali della corsa. Il primo è Tadej Pogacar, che ha già dimostrato grande forma nelle prime gare su strada, mentre il secondo è il campione in carica Mathieu Van der Poel che arriva da un inverno dominante nel ciclocross. Sul Poggio si sfideranno a colpi di scatti. Il terzo incomodo può essere Matej Mohoric, che ha già saputo beffare tutti in passato, ma attenzione anche ai velocisti Mads Pedersen e Jasper Philipsen. Un gradino sotto inseriamo Cristophe Laporte, senza Van Aert è il capitano della Jumbo, Jasper Stuyven e Michael Matthews. Tre invece le migliori carte italiane. Ovviamente Pippo Ganna che già l’anno scorso ha sfiorato il successo, poi Jonathan Milan, reduce da due vittorie alla Tirreno e tra i migliori sprinter in circolazione, infine Alberto Bettiol che due giorni fa ha vinto con un attacco dalla distanza la Milano-Torino.

La Milano-Sanremo 2024 si disputa sabato 16 marzo con orario di partenza alle 10.15. I principali passaggi: Passo del Turchino attorno alle 13.40, la sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta) tra le 15.30 e le 16, passaggio sulla Cipressa tra le 16.30 e le 16.58, Poggio tra le 16.41 e le 17.21, arrivo previsto a Sanremo tra le 16.47 e le 17.28. Diretta integrale sui canali Eurosport di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Live in chiaro dalle 11.30 su Raisport Hd, canale 58 del digitale, poi passaggio su Rai Due dalle 14 per il finale di corsa. In streaming su Raiplay.

Leggi anche - La guida alla Milano-Sanremo 2024