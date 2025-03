Pedersen incredulo dopo la Gand-Wevelgem 2025: "Non avrei mai pensato di vincere così"

Wevelgem (Belgio), 30 marzo 2025 - Vincere con un assolo di 55 km senza chiamarsi né Tadej Pogacar né Mathieu Van Der Poel, oggi tra l'altro assenti di lusso: il protagonista è Mads Pedersen, che vince la Gand-Wevelgem 2025 partendo da casa sua, come si suol dire in questi casi. Il danese cala il tris, con le ultime due edizioni di fila messe in carniere, e lo fa con un attacco perentorio sul primo passaggio sul Kemmelberg che ai rivali lascia solo la volatina di consolazione: il premio più magro va a Tim Merlier, che batte allo sprint Jonathan Milan.

Le dichiarazioni di Pedersen

Dunque, fa festa la Lidl-Trek, che piazza due corridori sul podio: sul gradino più alto si staglia un incredulo Pedersen. "Questo risultato è pazzesco. Non avrei mai pensato di essere in grado di fare una cosa del genere: è bellissimo vincere di nuovo qui. Sinceramente, non so bene cosa mi sia passato per la testa quando ho deciso di attaccare. Ho avuto la fortuna di essere da solo con il vento a favore negli ultimi 20 km, e di avere ottime gambe. Quando sono scattato avevo deciso di provare ad aprire un po' la corsa, prima di arrivare al punto di non ritorno. Questa azione poteva finire anche con un disastro ma oggi è andata bene, e fortunatamente, la mia mossa si è rivelata quella giusta". A quanto pare, una semplice rasoiata sferrata anche per mettere pressione agli avversari è diventata presto lo scatto buono per spaccare in due la gara, vincendola e offrendo ai rivali a distanza un ottimo biglietto da visita in vista del Giro delle Fiandre della prossima settimana. "Non credo di essere mai stato meglio di così e le giornate di venerdì e di oggi confermano questa cosa, che mi rende molto felice. Il Giro delle Fiandre, però, è una corsa diversa da quella di oggi. Pogacar e Van Der Poel sono su un altro livello: lo si è visto venerdì ad Harelbeke con Mathieu che mi ha staccato sul Vecchio Kwaremont. Chiaramente questo risultato mi dà fiducia per domenica e la dà a tutti noi come squadra crediamo di poter vincere, ma non sarà per nulla facile".

Le dichiarazioni di Milan

Dici squadra e il pensiero in casa Lidl-Trek va anche a Milan, forse ancora acerbo per competere per vincere sui muri fiamminghi e anche per questo soddisfatto del terzo posto ottenuto oggi. "Oggi è stata una giornata storica per noi che siamo partiti stamattina con l'obiettivo di vincere, riuscendoci grazie a Mads. Io ho provato a fare del mio meglio in volata, anche se sono partito troppo presto, e alla fine sono contento di quello che ho ottenuto. Tutta al giornata è stata complicata, tra muri e ventagli e anche per questo ne approfitto per ringraziare la squadra". Con un pensiero già alla Parigi-Roubaix. "Sarebbe un sogno vincere una delle mie corse preferite, ma sarà ovviamente molto complicato".

Leggi anche - Fiorentina-Atalanta 1-0