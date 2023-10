Pogacar e il Giro 2024: “Mi piacerebbe, ma deciderà la squadra”

Bologna, 30 ottobre 2023 - Tadej Pogacar al Giro d’Italia 2024 è un sogno che può diventare realtà. Lo sloveno è tentato dalla corsa rosa, magari in una doppietta con il Tour de France, in cui invece è già ufficialmente confermato il campione in carica Jonas Vingegaard (a sfidarlo pure Remco Evenepoel), ma per ora non ha sciolto le riserve. Il calendario di Pogacar, come noto, è decisamente ricco e gli piace cimentarsi in tutte le corse più importanti, mentre il rivale danese appare più concentrato sul Tour de France, che ormai vince da due anni consecutivi. Per questo motivo Pogacar lo si vede competitivo anche nella classiche, soprattutto le monumento dove ha vinto il Fiandre 2023, la Liegi 2021 e per tre volte di fila il Lombardia (2021, 2022, 2023). Tadej sarebbe dunque tentato sia dal Giro ma anche dalla Vuelta, tuttavia la decisione finale sarà presa dalla Uae Emirates, considerando che hanno già espresso l’intenzione di andare al Tour sia il giovane Ayuso sia Joao Almeida, spesso protagonista proprio al Giro e ora desideroso di salire di livello.

Pogacar: “Deciderà la squadra”

Tadej Pogacar non ha mai partecipato al Giro d'Italia e dal 2021 non vince un grande giro. Dopo la doppietta al Tour 2020 e 2021, si è ritrovato sulla strada un imbattibile Jonas Vingegaard e questo potrebbe indurlo a scegliere la corsa rosa per tornare sul gradino più alto del podio. Non una ammissione di inferiorità ma la necessità di provare ad alternare i calendari proprio nell'ottica di un Taddeo competitivo tutto l'anno e non solo nel mese del Tour. E infatti lo sloveno ha già fissato un obiettivo principale per il 2024: il mondiale. Si correrà a Zurigo e il percorso attrae Pogacar: "Il mio grande obiettivo è la maglia iridata che oggi indossa Mathieu Van der Poel - le sue parole a Net Laatste Nieuws - Lui è un grande rivale, un grande amico e se fossi un bambino sarebbe il mio idolo e tutte le volte che ci incontriamo nascono bei duelli". Ma tornando alla possibilità di vederlo al Giro, Pogacar ancora non si sbilancia più di tanto: "Se seguissi il mio cuore farei tutte le corse ma non funziona così, mi piacerebbe fare anche il Giro e la Vuelta, perché la varietà nel calendario è la cosa migliore, ma è la squadra ad avere l'ultima parola". Per quanto riguarda il Tour, mentre alcuni sono impensieriti dalla tappa dello sterrato, Pogacar è del tutto tranquillo: "Non mi preoccupa, contano sempre buone gambe e non si può paragonare una tappa del Tour con una classica. Al Tour devi anche gestire e a volte correre in maniera difensiva". Tra i grandi campioni pure Wout Van Aert è attratto dal Giro, il belga sembra avere in calendario proprio la corsa rosa anche se servirà trovare una decisione comune con la squadra. Sarebbe importante per la carovana del Giro avere al via un campione di tale portata: "Ci spero, mi piacerebbe ma la decisione non è solo mia", il commento di Van Aert sulla possibilità. Infine, una notizia di mercato. Dopo quattro anni c'è il ritorno di Nairo Quintana alla Movistar. Il colombiano ha vestito i colori della squadra spagnola per sette anni dal 2012 al 2019 vincendo Giro e Vuelta, poi progressivamente ha perso smalto fino alla separazione per andare all'Arkea Samsic, con cui ha vissuto anche una squalifica per assunzione di Tramadol, sostanza vietata solo dall'UCI, motivo per il quale è stato squalificato solo dal Tour de France senza sanzioni. "E' una grande emozione tornare a casa - le parole di Quintana - Ho passato un anno difficile, senza dormire la notte ma con tante giornate di sacrificio sulla mia bici. Non voglio perdere questa opportunità e sono pronto a dimostrare. Voglio portare alla squadra i migliori risultati possibili".