La tappa di oggi del Giro d’Italia: crono a Desenzano. Percorso e altimetria

Cento, 18 maggio 2024 - Occasione d’oro per Pippo Ganna nella tappa di oggi del Giro d’Italia 2024. Sabato 18 maggio va in scena la cronometro di Desenzano del Garda, nuovo possibile spartiacque della corsa prima dei verdetti delle grande montagne. Sfumato il successo a Perugia, dove la salita finale ha permesso a Tadej Pogacar di sopravanzarlo di pochi secondi, l'ex campione mondiale e attualmente campione italiano proverà a fare sua una tappa al Giro 2024, sfruttando la corsa contro il tempo sulle rive del Lago di Garda da Castiglione delle Stiviere a Desenzano, con un percorso che ben si adatta agli specialisti non essendoci particolari salite. Ci sarà da pedalare forte, con il giusto rapporto tra agilità e potenza. La prima parte presenta qualche curva alternata a lunghi rettilinei, poi tra Cavriana e Pizzolengo si ritorna verso il Lago di Garda e l’ultima parte sarà molto filante. Cronometro per specialisti, con qualche sali e scendi ma in generale tanta pianura dove generare velocità e ritmo di pedalata.

Sommario

A Perugia vinse Pogacar, con un percorso diverso, abile a sfruttare la salita finale per recuperare terreno a Ganna. Il corridore della Ineos aveva interpretato la prima parte di pianura in maniera ottimale, guadagnando tanto vantaggio sui rivali, ma salendo verso Perugia le sue gambe hanno girato più imballate mentre Pogacar ha messo in mostra la sua agilità, recuperando e vincendo di prepotenza. A Desenzano non ci saranno salite e Ganna potrà far valere le sue capacità contro il tempo per mettere il suo primo timbro sul Giro d’Italia 2024. Ci ha provato due volte Ganna, a Perugia a cronometro e nella tappa che ha ricalcato la Sanremo cercando la sparata finale, ma gli è sempre sfuggita la vittoria e a Desenzano non potrà farsi trovare impreparato nella più grande occasione della corsa rosa, che poi da domenica tornerà a salire con il tappone di Livigno. E’ la sua tappa, quella disegnata per lui e non vorrà steccarla.

Percorso dunque per specialisti, per cronoman puri. La cronometro da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda misura 31 chilometri per lo più pianeggianti anche se all’interno del percorso è prevista qualche ondulazione, ma servirà pedalare forte e con un buon rapporto. Tappa tendenzialmente pianeggiante, si attraversano pochi centri abitati in una serie di lievi saliscendi tutti leggermente a scendere verso la riva del Lago di Garda. Primo rilevamento cronometrico a Solferino al chilometro 7.8, poi passaggi da Cavriana e da Pozzolengo, per transitare al secondo rilevamento cronometrico a Torre di San Martino al chilometro 23. Finale in leggera discesa. Ultimi km prevalentemente rettilinei caratterizzati da una coppia di curve destra-sinistra a circa 300 m dall’arrivo. Retta finale di 200 m su asfalto larghezza 6 m. Servirà gestire lo sforzo, ma senza salite nel finale Ganna avrà maggiori chance rispetto a Perugia.

