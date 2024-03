Tirreno-Adriatico 2024, tappa 4 in tv: percorso, altimetria, orari e favoriti

Gualdo Tadino, 6 marzo 2024 – Finale concitato nella terza tappa della Tirreno Adriatico con la caduta di Jesper Philipsen all’ultima curva e la volata vinta da Phil Bauhaus, che ha anticipato Jonathan Milan e Kevin Vauquelin. L’azzurro è rimasto attardato in uscita dalla curva verso sinistra che immetteva nel rettilineo e dopo non c’è stato più spazio per rimontare nonostante la classica volata di potenza. Cinque gli italiani in top ten con Bettiol quarto, Vendrame quinto, Velasco sesto e Caruso settimo. Giovedì è in programma la quarta tappa da Arrone a Giulianova e il finale promette ancora scintille con un arrivo in leggera salita dove la potenza e l’agilità la faranno da padrone.

Altra tappa lunga e sopra i 200 chilometri, per la precisione 207, con partenza da Arrone e arrivo a Giulianova e con diverse asperità di cui tenere conto. Tappa divisa in due parti: l’avvicinamento al circuito finale e il circuito stesso. La prima parte si svolge all’interno dei Monti Sibillini e si scala il Valico di Castelluccio, chilometro 69, per attraversare l’omonima Piana e attraverso la Forca di Presta, altra salita con vetta al chilometro 83, si raggiunge Arquata del Tronto e successivamente la Salaria. Qui ci si muove su strada larga e mediamente ben pavimentata. Alcuni attraversamenti cittadini presentano i consueti ostacoli dell’arredo urbano e al km 178 si entra nel circuito finale. Si tratta di un circuito di 22,7 chilometri da ripetere una volta con una prima parte ondulata fino al traguardo volante di Mosciano Sant’Angelo, sempre in leggera salita, ma nel finale bisognerà stare attenti perché gli ultimi 3 km sono ancora in salita al 4.5% di pendenza.

Altra tappa non di facile lettura. Il finale in leggera salita può premiare ancora un finisseur o un velocista in grado di tenere su salite pedalabili. Citiamo i soliti Jesper Philipsen, anche se è caduto nella terza tappa, Jonathan Milan e Phil Bauhaus, che hanno duellato a Gualdo Tadino, poi Alberto Bettiol, quarto, senza dimenticare i soliti Pippo Ganna e Biniam Girmay. Possibile sorpresa Kevin Vauquelin. In caso di fuga occhio a Stockli, De Marchi, Cort Nielsen e De Marchi.

La tappa parte alle 10.30 da Arrone e si stima una media oraria compresa tra i 38 e i 42 km/h con passaggio al Valico di Castelluccio tra le 12.24 e le 12.39, Forca di Presta attorno alle 13, ingresso nel circuito di Giulianova tra le 14.55 e le 15.25, arrivo previsto tra le 15.25 e le 15.58. La quarta tappa della Tirreno Adriatico si disputa giovedì 7 marzo con doppia diretta tv: live dalle 13.05 sia su Eurosport 2, canale 211 di Sky, sia su Raisport Hd, canale 58 del digitale, poi passaggio su Rai 2 per il finale di tappa dalle 15. In streaming su Raiplay, Discovery Plus e Dazn.

