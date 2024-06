Tour 2024 tappa 2: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Rimini, 28 giugno 2024 – Ancora spettacolo al Tour de France 2024. Dopo la splendida vittoria di Romaina Bardet a Rimini, grande fuga col gruppo a rimontare, è tempo del Colle di San Luca e della tappa di Bologna, con la doppia scalata verso la Basilica e l’arrivo in picchiata in pieno centro nel capoluogo emiliano. Tappa per scattisti e finisseur, ma da tenere d’occhio con le salite di Botteghino di Zocca e Montecalvo.

Il percorso della tappa

Anche la seconda frazione non sarà banale e imporrà massima attenzione ai big. La Cesenatico-Bologna, in onore di Marco Pantani, mette sul piatto diverse salite sull’Appennino bolognese fino alla scalata del Colle di San Luca nel finale. Vediamola nel dettaglio. Tappa di 199 chilometri da Cesenatico a Bologna e con una seconda parte interessante. Si parte in pianura e dalla costa si va verso l’entroterra per passare da Ravenna, Russi, Faenza e Brisighella, poi primo Gpm con il Monticino al chilometro 74 che anticipa il passaggio dalla nota Riolo Terme. Si sale ancora poco dopo con il Gallisterna, protagonista del mondiale di Imola qualche anno fa, e poi avvicinamento a Bologna attraverso Dozza, traguardo volante al chilometro 108, Castel San Pietro Terme, Ozzano dell’Emilia e San Lazzaro. Qui, si devia verso la collina per salire a Botteghino di Zocca (1.9 chilometri al 6.9%) e in rapida successione il Montecalvo (2.7 chilometri al 7.7%). Scesi dal Montecalvo si arriva a Bologna per il primo passaggio sulla linea di arrivo per poi prendere via Andrea Costa e arrivare alla prima scalata del San Luca. Ci saranno due salite sul noto colle della Basilica bolognese, la seconda fissata a 13 dal traguardo. Finale in discesa da Casaglia, poi viali di Circonvallazione e infine inserimento in pieno centro a Bologna con arrivo in via Irnerio davanti al Giardino della Montagnola.

Favoriti

Il finale sul colle di San Luca potrebbe premiare Tadej Pogacar, ma attenzione a Primoz Roglic, specialista di salite dure e brevi, così come il campione italiano Alberto Bettiol. Da verificare la tenuta di Mathieu Van der Poel apparso non scintillante nella prima tappa. Pidcock e Vlasov possibili outsider. Attenzione anche a Giulio Ciccone e Juan Ayuso.

Passaggi e orari tv

La seconda tappa del Tour de France 2024 si disputa domenica 30 giugno con partenza alle ore 12.35 da Cesenatico e arrivo previsto a Bologna tra le 17.06 e le 17.33 con questi passaggi chiave: Monticino attorno alle 14.20, Gallisterna sulle 14.40, traguardo volante di Dozza tra le 15.02 e le 15.17, Botteghino di Zocca tra le 15.44 e le 16.03, Montecalvo tra le 16 e le 16.21, primo passaggio sulla linea del traguardo tra le 16.16 e le 16.38, prima scalata a San Luca tra le 16.24 e le 16.47, secondo passaggio sul traguardo tra le 16.41 e le 17.05, seconda scalata del San Luca tra le 16.49 e le 17.14. Diretta in chiaro dalle 12.05 su Raisport Hd, canale 58, passaggio su Rai Due dalle 14. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Dazn e Discovery Plus.