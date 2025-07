Tour de France 2025 in tv: dove vederlo in chiaro e a pagamento. Chi sono i commentatori

Bologna, 2 luglio 2025 – Sabato 5 luglio parte il Tour de France 2025. Il via da Lille, poi l’arrivo a Parigi il 27 luglio dopo 21 tappe e 3338 chilometri. Sarà grande spettacolo per gli appassionati che potranno godersi la sfida tra i quattro big della corsa: Tadej Pogacar, il campione uscente, Jonas Vingegaard, lo sfidante principale, Remco Evenepoel, il campione olimpico, e Primoz Roglic, il più sfortunato e mai vincitore a Parigi. Tutto in tv, o in streaming, sia in chiaro che a pagamento. Poi, le salite, tra i Pirenei e le Alpi con quasi tutte quelle più iconiche e famose. Ci saranno Tourmalet e Mont Ventoux, ma attenzione anche a Hautacam e La Plagne, arrivi in salita, e poi il Col de la Loze, la vetta più alta e dominante. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Ecco le coordinate per seguire la Grand Boucle 2025.

Diretta in chiaro sulla Rai

Non copertura integrale, ma molto solida per la Rai sul Tour de France 2025. Non ci sarà la diretta delle tappe dal primo all’ultimo chilometro, tuttavia la tv di stato garantirà ai telespettatori ciò che serve per godersi la corsa ciclistica più importante al mondo. Tutte le tappe verranno infatti trasmesse su Rai Due, con orario di inizio attorno alle 14 per una copertura pre, durante e post tappa fino alle 18 circa del pomeriggio. Gli orari saranno variabili da tappa a tappa ma l’intero pomeriggio per gli appassionati è assicurato. Le voci saranno quelle di Stefano Rizzato, con Francesco Pancani da studio, a cui si aggiungeranno i talent tecnici come Alessandro Petacchi, Davide Cassani e Stefano Garzelli. In streaming diretta su raiplay.it.

Copertura integrale di Discovery Plus

I diritti per la copertura integrale della Grand Boucle saranno di Warner Bros/Discovery Plus, ma sostanzialmente solo sullo streaming. I canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, infatti, non saranno più a disposizione sul bouquet di Sky (i famosi canali 210 e 211), l'accordo è scaduto il 30 giugno e non è stato rinnovato, così servirà attrezzarsi in altro modo per seguire la corsa. I due canali saranno visibili su Dazn, per chi è abbonato, piattaforma disponibile su smart tv ma anche su Sky Q nell'apposita sezione app, mentre per lo streaming servirà attivare Discovery Plus, che offrirà le dirette integrali in lingua originale e italiana del Tour, e anche su Timvision saranno disponibili i canali Eurosport. Per quanto concerne le telecronache ci sarà la consueta coppia composta da Luca Gregorio e Riccardo Magrini con il supporto tecnico di Wladimir Belli e Moreno Moser. Sulle moto cronaca, dalla regia internazionale, ci saranno Philippe Gilbert e Romain Bardet, fresco di ritiro dalle corse. E' tutto pronto, dunque, per il Tour 2025, forse uno dei più spettacolari di sempre. Ci sarà da divertirsi.