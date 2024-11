Tour of the Alps 2025, presentato il percorso: omaggio a Sinner con l'arrivo a San Candido

Roma, 22 novembre 2024 - Tutti pazzi per Jannik Sinner: anche il ciclismo. In attesa della presentazione del percorso del Giro d'Italia 2025 (come da ammissione del direttore Mauro Vegni, se ne riparlerà a gennaio), a svelarsi è il tracciato di una delle corse propedeutiche, il Tour of the Alps, che nell'edizione 2025 omaggerà proprio il fuoriclasse della racchetta con una tappa a San Candido, il suo paese d'origine.

I dettagli

Dopo l'edizione vinta da Juan Pedro Lopez, riparte la corsa a tappe euro-regionale che l'anno prossimo, con programma dal 21 al 25 aprile 2025, staccherà il biglietto numero 48 se si considerà anche la vecchia denominazione di Giro del Trentino. A essere toccate, come sempre, saranno le strade del Trentino, dell'Alto Adige e del Tirolo, per un totale di 739 km e 14.700 metri di dislivello: dunque, come al solito, un appuntamento per scalatori puri che vedrà il via da San Lorenzo Dorsino. La località che ha rubato un po' la scena alle altre è però San Candido, il paese di Sinner piazzato praticamente ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo: la curiosità, al netto dei contemporanei impegni nel tennis, riguarda proprio l'eventuale presenza a 'casa' del numero 1 del ranking Atp, che per sua stessa ammissione ha provato diversi sport. Le qualità con la racchetta sono note a tutti, ma Sinner è anche un buon sciatore e un valido calciatore: chissà quale sia il suo rapporto con la bici e con una corsa che terminerà a Lienz, avviando a quel punto il countdown per il Giro d'Italia 2025. Ad aprile, restando alle corse italiane, è stato confermato ancora il Giro d'Abruzzo grazie ai 2,3 milioni stanziati dalla Regione. Parlando di fondi e spostandosi all'estero, versa invece in condizioni critiche il Tour of Colombia, che potrebbe vedere l'edizione 2025 cancellata a causa di problemi economici.

Voeckler rinnova con la Francia

Va invece a gonfie vele il rapporto tra Thomas Voeckler e la Francia. Secondo quanto riportato dal giornale transalpino Le Télégramme, il ct avrebbe deciso di restare alla guida della propria Nazionale, trovando già la firma sul rinnovo di un rapporto nato nel 2019. Sotto questa gestione, la Francia ha vinto 2 titoli iridati con Julian Alaphilippe nel 2020 e nel 2021, ma non solo: nel 2022 è arrivato l'argento con Christophe Laporte, a sua volta quest'anno bronzo olimpico alle spalle di Valentin Madouas. Insomma, pur nell'era dei fuoriclasse e con il grosso tarlo della mancanza (per ora) di corridori che possano vincere i Grandi Giri, la Francia tiene botta e riesce a recitare il suo ruolo, al contrario di quanto fatto di recente dall'Italia. Non a caso, la posizione del ct Daniele Bennati non è più così salda, anche per le riflessioni del diretto interessato, ma l'impressione è che la questione possa essere riaffrontata solo dopo le elezioni federali, in programma il 19 gennaio 2025.

Leggi anche - Serie A, giornata 13: probabili formazioni e orari tv