Volta ao Algarve 2025, caos nel finale: Ganna vince, ma la tappa viene annullata

Roma, 19 febbraio 2025 - La prima vittoria stagionale di Filippo Ganna, anzi no: la tappa inaugurale della Volta ao Algarve 2025 si tinge di giallo, confermando l'inizio complicato dell'annata ciclistica dopo quanto era già accaduto nei giorni scorsi all'Étoile de Bessèges 2025, tra auto sul percorso, polemiche dei corridori e intere squadre a ritirarsi in blocco in segno di dissenso per la mancanza di sicurezza.

Cosa è accaduto nella tappa 1 della Volta ao Algarve 2025

In Portogallo sotto certi aspetti la situazione si fa ancora più grottesca allorché Ganna vince, sì, ma con il gruppo alle sue spalle praticamente ridotto a meno della metà delle unità a causa di un errore che, a mezzo chilometro dall'arrivo di Lagos, ha portato i più a imboccare la deviazione che serviva alle ammiraglie. In scia al corridore della Ineos Grenadiers rimane così una decina di corridori: tra essi Romain Grégoire e Jan Christen, che avrebbero completato il podio di giornata. Parallelamente alla corsa vera si consumava un altro sprint, quello al di là delle transenne che vedeva la maggioranza del gruppo battersi in un territorio non appartenente alla corsa. A parte l'ilarità che può suscitare un errore così grave, commesso tra l'altro in una corsa di livello 2.Pro, i rischi per la sicurezza dei corridori e di eventuali spettatori presenti sono stati alti. Per fortuna non succede nulla e Ganna esulta per la sua 34esima vittoria in carriera, almeno fino al tardo pomeriggio, quando arriva la notizia dell'annullamento della tappa in esame. Svanisce così il primo successo stagionale del detentore del record dell'ora, con annessa maglia da leader della corsa portoghese, a causa di una rotonda non chiusa in maniera adeguata dalle transenne e che ha condotto oltre metà del gruppo quasi nella zona del parcheggio della gara.

Le dichiarazioni di Ganna

L'allora ignaro Ganna della futura decisione della giuria che gli avrebbe tolto la gioia della vittoria, dopo aver tagliato il traguardo 'vero' al contrario di quanto fatto da gran parte dei suoi avversari, si era lasciato andare alla lecita (ma con il senno di poi vana) soddisfazione. "Non so bene cosa sia successo. Io ho semplicemente preso la strada giusta e vinto: non credo ci sia molto altro da aggiungere. Oggi è stata una tappa lunga, tosta e decisamente calda, ma è sempre bello tornare qui in Algarve". Sempre nel primo pomeriggio Ganna parlava di come difendere quella maglia da leader invece cancellata dai fatti successivi. "Non so bene cosa aspettarmi dalla tappa di domani. Due anni fa non mi ero staccato in salita, quindi vedremo domani cosa succederà. Sicuramente ci sarà una salita più ripida, quindi bisognerà arrivarci nelle migliori condizioni possibili per poi vedere dopo cosa accadrà".