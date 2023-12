Vuelta 2024, le 21 tappe e il percorso

Roma, 20 dicembre 2023 - All'appello dei Grandi Giri chiamati a svelare ancora il proprio percorso per il 2024 mancava soltanto la Vuelta 2024, al via sabato 17 agosto da Lisbona per poi arrivare domenica 8 settembre a Madrid dopo 3153,8 km che si preannunciano forieri di spettacolo e colpi di scena.

Il percorso

L'edizione numero 79 della corsa spagnola, come noto ormai da tempo, vedrà la sede della propria Grande Partenza in Portogallo, location di 3 tappe, con l'ultima della triade che sconfinerà ad Andorra. Curiosamente, sia l'apertura sia la chiusura saranno nel segno delle cronometro, per un totale di 34 km di corsa contro il tempo: forse pochi, per gli standard attuali dei Grandi Giri. A far alzare il livello di difficoltà saranno però ben 9 arrivi in salita, tra i quali 3 inediti (quelli a Yunquera, a Cazorla e al Puerto de Ancares). Le novità, allargando all'intero spettro, riguarderanno 10 partenze e 6 arrivi, configurando così una corsa difficile da interpretare per gli stessi addetti ai lavori. Non è finita qui: le frazioni in cui la strada salirà, a prescindere dall'arrivo, saranno ben 8 a fronte di una sola vera tappa per velocisti, con i big della categoria che verosimilmente ancora una volta snobberanno una Vuelta che potrebbe emettere verdetti già nella prima parte, con le tappe 8 e 9 da cerchiare in rosso. Discorso analogo per le tappe 11 e 12. Un altro weekend di fuoco sarà quello nelle Asturie, con il temibile Cuitu Negru da scalare, ma la classifica generale si plasmerà definitivamente solo nell'ultima settimana, quella buona per trovare l'erede di Sepp Kuss, il vincitore a sorpresa dell'edizione 2023. A tal riguardo, nel 2024 non ci sarà alcuna sfilata trionfale tra le strade di Madrid nel segno di foto e brindisi: possibile che i 22 km finali che condurranno alla capitale spagnola possano ancora stravolgere la graduatoria, specialmente in caso di distacchi minimi.

Le tappe

Tappa 1 - Lisbon-Oeiras (12 km) (cronometro individuale) Tappa 2 - Cascais-Ourém (191 km) Tappa 3 - Lousa-Castelo Branco (182 km) Tappa 4 - Plasencia-Pico Villuercas (167 km) Tappa 5 - Fuente del Maestre-Sevilla (170 km) Tappa 6 - Carrefour sur. Jerez de la Frontera-Yunquera (181 km) Tappa 7 - Archidona-Cordoba (179 km) Tappa 8 - Ubeda-Cazorla (159 km) Tappa 9 - Motril-Granada (178 km) Tappa 10 - Ponteareas-Baiona (160 km) Tappa 11 - Campus Tecnologico Cortizo. Padron-Campus Tecnologico Cortizo. Padron (164 km) Tappa 12 - Orense-Estacion de Montana de Manzaneda (133 km) Tappa 13 - Lugo-Puerto de Ancares (171 km) Tappa 14 - Villafranca del Bierzo-Villablino (199 km) Tappa 15 - Inifiesto- Valgrande-Pajares. Cuitu Negru (142 km) Tappa 16 - Luanco-Lagos de Covadonga (181 km) Tappa 17 - Monumento Juan del Castillo. Arnuero-Santander (143 km) Tappa 18 - Vitoria-Gasteiz-Maeztu-Parque Natural de Izki (175 km) Tappa 19 - Logrono-Alto de Moncalvillo (168 km) Tappa 20 - Villarcayo-Picon Blanco (188 km) Tappa 21 - Distrito Telefonica-Madrid 22 km (cronometro individuale)

