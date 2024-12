Vuelta 2025: date, percorso e tappe

Roma, 20 dicembre 2024 - All'appello manca solo il Giro d'Italia 2025, che scoprirà il proprio percorso il 13 gennaio. Intanto anche la Vuelta 2025, in programma dal 23 agosto al 14 settembre 2025, si svela e lo fa dopo aver già reso pubblica la Grande Partenza dall'Italia, la location scelta per celebrare le prime 90 edizioni.

Il percorso

Già nelle passate settimane la corsa spagnola aveva presentato la propria parte iniziale, quella che avrà luogo in Piemonte, con il via da Venaria Reale, per 3 tappe complete, più una parte della quarta prima del trasferimento che avverrà tramite la Francia. I chilometri da percorrere saranno in totale 3.151, di cui molti come da tradizione riservati agli scalatori. Le tappe di montagna sono infatti ben 8, tra le quale spiccano gli arrivi in salita sull'Angliru (da scalare dal versante di La Vega, 12 km con pendenza media vicina al 10%), sull'Alto de la Farrapona e sulla Bola del Mundo, piazzata a 2.250 metri di altezza. Le cronometro sono invece 2, una individuale e una a squadre, con il quadro che viene completato da 5 tappe di media montagna, 5 tappe miste e soltanto 1 totalmente pianeggiante e quindi riservata ai velocisti (quella iniziale, che a Novara metterà in palio la prima maglia rossa). Sempre in Italia, a Limone Piemonte, ci sarà il primo arrivo in salita, a quota 1.381 metri, ma nel menù degli scalatori, e in generale di coloro che vorranno scrivere il proprio nome sull'albo d'oro dopo quello di Primoz Roglic, nella Vuelta 2025 figurano anche le salite di Pau, Huesca La Magia, Stazione Sciistica di Valdecaray, El Ferial Larra Belagua e Alto el Morredero.

Le tappe

Tappa 1 (23 agosto): Torino-Venaria Reale-Novara (183 km) Tappa 2 (24 agosto): Alba-Limone Piemonte (157 km) Tappa 3 (25 agosto): San Maurizio Canavese-Ceres (139 km) Tappa 4 (26 agosto): Susa-Voiron (192 km) Tappa 5 (27 agosto): Figueres-Figueres (20 km, cronometro a squadre) Tappa 6 (28 agosto): Olot-Pal (170 km) Tappa 7 (29 agosto): Andorra La Vella-Cerler Huesca La Magia (187 km) Tappa 8 (30 agosto): Monzon Templario-Saragozza (187 km) Tappa 9 (31 agosto): Alfaro-Estacion de Esqui de Valdezcaray (195 km) Tappa 10 (2 settembre): Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua (168 km) Tappa 11 (3 settembre): Bilbao-Bilbao (167 km) Tappa 12 (4 settembre): Laredo-Los Corrales de Buelna (143 km) Tappa 13 (5 settembre): Cabezon de la Sal-Angliru (202 km) Tappa 14 (6 settembre): Aviles-Alto de la Farrapona Lagos de Somiedo (135 km) Tappa 15 (7 settembre): A Veiga-Monforte de Lemos (167 km) Tappa 16 (9 settembre): Poio-Mos. Castro de Hereville (172 km) Tappa 17 (10 settembre): O Barco de Valdeorras-Alto de el Morredero (137 km) Tappa 18 (11 settembre): Valladolid-Valladolid (26 km, cronometro individuale) Tappa 19 (12 settembre): Rueda-Guijuelo (159 km) Tappa 20 (13 settembre): Robledo de Chavela-Puerto de Navarreceda, Bola del Mundo (156 km) Tappa 21 (14 settembre): Alalpardo-Madrid (101 km)

