F1 Gp Monza live, Hamilton migliore nelle Libere 2 davanti a Norris e Sainz

Monza, 30 agosto 2024 – Al via il fine settimana del Gran premio di Monza di Formula 1, l’evento più atteso da tutti gli appassionati italiani. “Un appuntamento speciale”, giurano Charles Leclerc e Carlos Sainz, i piloti della Ferrari che sognano di conquistare la vittoria sul circuito di casa. La Rossa si presenta al Gp d’Italia in buona forma, reduce dal terzo posto conquistato dal monegasco in Olanda.

La passione dei tifosi e gli aggiornamenti studiati a Maranello per adattare al meglio la monoposto ai lunghi rettilinei di Monza dovranno dare quella spinta in più necessaria per combattere contro McLaren e Red Bull. Lando Norris, Oscar Piastri e il campione del mondo Max Verstappen sono i favoriti della vigilia, ma attenzione anche alla Mercedes e in particolare a Lewis Hamilton.

Come sono andate le FP1

Max Verstappen con il tempo di 1'21"676 ha chiuso in testa le FP1 del GP d'Italia. Il campione del mondo ha preceduto il ferrarista Charles Leclerc (+0"228), Lando Norris (McLaren, +0"241) e l'altra Ferrari, quella di Carlos Sainz (+0"450). Quinto posto per Valtteri Bottas (Kick Sauber, +0"451), a un millesimo da Sainz, sesta la McLaren di Oscar Piastri (+0"523), settima la Mercedes di Lewis Hamilton (+0"538). Ottava posizione per Alexander Albon (Williams, +0"544), nona la Red Bull di Sergio Perez (+0"635), decima l'Aston Martin di Fernando Alonso (+0"639).

Sessione caratterizzata da prove comparative e dall'uscita di pista, dopo soli 11', del 18enne Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) che non è più rientrato.

Andrea Kimi Antonelli lascia la sua Mercedes dopo l'impatto contro le barriere

Le prove libere 2

Lewis Hamilton, Mercedes 1:20.738

Lando Norris, McLaren +0.003

Carlos Sainz, Ferrari +0.103

Oscar Piastri, McLaren +0.120

Charles Leclerc, Ferrari +0.154

George Russell, Mercedes +0.348

Nico Hulkenberg, Haas +0.402

Daniel Ricciardo, Racing Bulls +0.562

Fernando Alonso, Aston Martin +0.578

Lance Stroll, Aston Martin +0.625

Valtteri Bottas, Sauber +0.723

Kevin Magnussen, Haas +0.761

Alexander Albon, Williams +0.854

Max Verstappen, Red Bull +0.872

Sergio Perez, Red Bull +0.940

Yuki Tsunoda, Racing Bulls +0.997

Franco Colapinto, Williams +1.046

Pierre Gasly, Alpine +1.081

Esteban Ocon, Alpine +1.129

Guanyu Zhou, Sauber +1.485

Gp Monza, prove libere 2 live

Dove vedere il Gp in tv

Tutto il fine settimana del Gran premio d’Italia è trasmesso in diretta a pagamento sui canali di Sky Sport. Gli appassionati potranno vedere in diretta in chiaro su TV8 le qualifiche di sabato alle 16 e la gara di domenica alle 15. In streaming diretta su Sky Go e Now.