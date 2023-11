F1 Gp Messico: Verstappen domina le libere. La Ferrari di Leclerc in scia

Città del Messico, 27 ottobre 2023 – Dominio assoluto di Max Verstappen sia nelle prime che nelle seconde libere del venerdì in vista del Gran Premio del Messico. Nelle FP1 l'olandese della Red Bull gira in 1'19"718 – primo a scendere sotto l'1'20", seguito poi dal sorprendente Alexander Albon su Williams, a soli 95 millesimi – per poi infrangere il muro dell'1'19" (1'18"686) nelle FP2. Alle sue spalle, però, sono rimasti in scia Lando Norris su McLaren (+0"119) e Charles Leclerc su Ferrari (+0"266).

In tanti però, va detto, hanno fatto esperimenti. Le FP1, in particolare, sono state l'occasione per alcuni giovani di mettersi in mostra: Isack Hadjar (AlphaTauri), Oliver Bearman (Haas), Frederik Vesti (Mercedes), Theo Pourchaire (Alfa Romeo) e Jack Doohan (Alpine). Per i primi tre si trattava dell'esordio assoluto al volante di una F1.

Nelle FP2 la musica non è cambiata. I "titolari" si sono ripresi la pista ma nessuno è riuscito a fare meglio di Verstappen sul giro secco. E allora spazio alla simulazione del passo gara. Un testacoda di Fernando Alonso ha solo spaventato i tifosi messicani, mentre in tanti hanno provato prima la media e poi la soft attendendo la pioggia che sarebbe arrivata, da lì a poco, negli ultimi 20' delle FP2, sporcando solo un po' una pista che presentava, sull'asfalto, ben 36°.

Grande equilibrio comunque nel complesso, con 16 piloti racchiusi nello spazio di un secondo e i primi in cinque decimi. Buono il rendimento di Charles Leclerc che ha fatto vibrare il motore della Ferrari. Il monegasco continua a tenere un passo ottimo mentre Carlos Sainz, reduce da un'infezione intestinale, ha provato di più le gomme e la macchina, soprattutto dopo i problemi idraulici accusati nelle FP1. Nota di merito, inoltre, per Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo che hanno chiuso comodamente nella Top Ten. Qualifiche quasi superflue, infine, per Yuki Tsunoda. Il giapponese, infatti, ha sostituito tutte le componenti del motore e del cambio e, pertanto, si posizionerà sull'ultima casella dello schieramento.

I tempi delle prove libere

PRIMA SESSIONE 1. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1'19"718 2. Alexander Albon (Tha) Williams 1'19"813 3. Sergio Perez (Mex) Red Bull 1'20"015 4. Lando Norris (Gbr) McLaren 1'20"237 5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'20"297 6. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1'20"463 7. Carlos Sainz (Esp) Ferrari 1'20"479 8. Daniel Ricciardo (Aus) AlphaTauri 1'20"568 9. Esteban Ocon (Fra) Alpine 1'20"677 10. Lance Stroll (Can) Aston Martin 1'20"687

SECONDA SESSIONE 1. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1'18"686 2. Lando Norris (Gbr) McLaren 1'18"805 3. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1'18"952 4. Valtteri Bottas (Fin) Alfa Romeo 1'18"955 5. Sergio Perez (Mex) Red Bull 1'18"988 6. Daniel Ricciardo (Aus) AlphaTauri 1'19"002 7. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes 1'19"024 8. Esteban Ocon (Fra) Alpine 1'19"077 9. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1'19"163 10. George Russell (Gbr) Mercedes 1'19"227

